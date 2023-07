Pelo menos seis mortos em explosão em subúrbio da Síria

Pelo menos seis pessoas morreram e dezenas ficaram feridas devido à explosão de um táxi num subúrbio de Damasco, perto de um santuário muçulmano xiita, informou a imprensa estatal, citando o ministério do Interior.

O atentado ocorreu um dia antes do solene dia sagrado de Ashura.

A televisão estatal Al-Ikhbariya e a agência noticiosa estatal disseram que o ministro da Saúde sírio, Hassan al-Ghabash, também informou que 26 pessoas feridas na explosão no bairro de Sayida Zeinab estavam a ser tratadas em vários hospitais. Vinte outras foram tratadas no local ou receberam alta, precisou.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, um observatório da oposição com sede no Reino Unido, disse que uma mulher estava entre as pessoas que morreram e que os seus três filhos ficaram feridos.

Este observatório disse que a explosão ocorreu perto de posições de milícias iranianas, um aliado-chave do presidente sírio, Bashar Assad, juntamente com a Rússia, no conflito civil da Síria, agora no seu 13.º ano.

Fotografias partilhadas pela Al-Ikhbariya e por meios de comunicação social pró-governamentais mostram um táxi carbonizado rodeado por uma grande multidão de pessoas e homens em uniforme militar. Bandeiras e estandartes verdes, vermelhos e pretos da Ashura pendiam dos edifícios da zona.

A Ashura é o décimo dia do mês islâmico de Muharram, que é um dos meses mais sagrados para os muçulmanos xiitas. Assinala o martírio do neto do Profeta Maomé, o Imã Hussein, e dos seus 72 companheiros na batalha de Kerbala, no século VII, no atual Iraque. A Ashura marca o auge da procissão de luto.

A explosão foi a segunda no bairro de Sayida Zeinab nos dias que antecederam a Ashura. Na terça-feira, os meios de comunicação social estatais sírios, citando um oficial da polícia, disseram que dois civis ficaram feridos quando um motociclo carregado de explosivos foi detonado.