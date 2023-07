PSOE pede prudência e prefere esperar por contagem oficial

O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) reagiu com prudência às sondagens que apontam para uma possível maioria absoluta do Partido Popular (PP) e do VOX nas eleições de hoje, considerando ser necessário esperar pela contagem oficial.

"Quando ainda não começámos com a contagem oficial dos boletins de voto, a palavra de ordem é prudência máxima", disse na sede do PSOE em Madrid a ministra da Educação e porta-voz do partido, Pilar Alegría.

"Temos de ser prudentes, temos de esperar pela contagem oficial, com os votos do Senado vai demorar mais tempo", disse Alegría, citada pela agência espanhola EFE.

"Portanto, temos de apelar à prudência e seguramente dentro de algumas horas teremos um resultado muito mais avançado", acrescentou, numa declaração sem direito a perguntas.

Segundo sondagens divulgadas pelas televisões espanholas TVE e Telecinco após a votação, os conservadores do PP deverão vencer as eleições, mas necessitarão de se coligar com o partido de extrema-direita VOX para conseguir uma maioria governamental.

Uma hora depois de ter encerrado a votação em Espanha o presidente do Governo e líder do PSOE, Pedro Sánchez, ainda não tinha chegado à sede do partido, onde já se encontravam vários ministros e dirigentes socialistas, segundo a EFE.

Na altura, não havia populares junto à sede do PSOE e via-se apenas jornalistas que aguardavam a chegada de Sánchez, ainda de acordo com a agência espanhola.

Estas são as XVI eleições gerais em Espanha desde o fim da ditadura, em 1977, e estavam recenseados mais de 37,4 milhões de eleitores.

As eleições estavam previstas para dezembro, no final da legislatura, mas foram antecipadas por Sánchez na sequência da derrota da esquerda nas municipais e regionais de 28 de maio.