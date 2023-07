Montenegro saúda Feijóo e diz que "espanhóis querem um Governo novo"

O presidente do PSD, Luís Montenegro, saudou no domingo à noite o líder do Partido Popular (PP) espanhol pela vitória eleitoral, considerando que "sopraram ventos de mudança" e que "a verdade eleitoral diz que os espanhóis querem um Governo novo".

Numa publicação na rede social Twitter, na qual surge numa foto tirada na sede do PSD com Alberto Núñez Feijóo, Luís Montenegro dá os parabéns ao líder do PP, que venceu as eleições legislativas de domingo em Espanha, mas sem conseguir uma maioria absoluta com o VOX.

"A verdade eleitoral diz que os espanhóis querem um Governo novo. De Espanha sopraram ventos de mudança", afirmou o líder do PSD.

Foi também através do Twitter que reagiu aos resultados eleitorais André Ventura, líder do Chega, que esteve em Madrid para a noite eleitoral do VOX.

"Não foi a noite que queríamos, mas não podia deixar de vir a Madrid. Seguimos juntos e vamos derrotar o socialismo, mais tarde ou mais cedo!", refere Ventura numa publicação acompanhada de uma fotografia com Santiago Abascal, líder do VOX.

De acordo com os resultados provisórios, o partido de extrema-direita VOX perdeu 19 deputados no parlamento em relação às eleições de 2019.

Os conservadores do PP venceram as eleições legislativas de domingo em Espanha, mas sem conseguir uma maioria absoluta com o VOX, segundo os resultados provisórios divulgados pelo Governo.

O PP, com 136 deputados, e o VOX, com 33, só conseguiram somar 169 deputados no parlamento, ficando a sete dos 176 necessários para a maioria absoluta.

O PSOE, com 122 deputados, e o Somar, com 31, totalizaram 153 lugares no parlamento e poderão ter mais deputados do que a direita com os aliados da última legislatura.

As sondagens divulgadas pelas televisões espanholas TVE e Telecinco no final da votação apontavam para uma vitória do PP com uma possível maioria absoluta com o VOX.