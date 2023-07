Pedro Sánchez apela a participação eleitoral histórica para que haja "um governo forte"

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, apelou aos cidadãos para uma participação histórica nas eleições que se realizam hoje, para que as urnas permitam que haja "um Governo forte".

O apelo foi feito pelo atual presidente depois de o próprio votar no Colegio del Buen Consejo de Madrid, acompanhado pela sua esposa, Begoña Gomez, e onde foi recebido com gritos de apoio, que clamavam "presidente, presidente", mas também palavras de oposição como "fora, mentiroso".

O candidato socialista apelou "à maior das participações, à maior das mobilizações" e a umas eleições históricas, para que o Governo que saia das urnas seja forte e Espanha possa avançar durante os próximos quatro anos.

Pedro Sánchez disse que tem "boas vibrações", mas insistiu que é a voz dos cidadãos que deve decidir hoje.

O chefe do executivo espanhol agradeceu aos órgãos de comunicação, aos trabalhadores dos correios, aos cidadãos que integram as mesas eleitorais e às forças de segurança envolvidas na jornada eleitoral, que classificou como "muito importante" para Espanha.

"Todos tornam possível que Espanha se mostre ao mundo como aquilo que somos, uma democracia irrepressível", sublinhou.

Pedro Sánchez recordou ainda que há muitos órgãos de comunicação social internacionais a aguardar o resultado das eleições em Espanha e disse que isso demonstra as eleições de hoje são também muito importantes para a Europa e o mundo.

"Isso também deve fazer-nos refletir e ir votar", acrescentou.

O presidente espanhol comentou que irá passar o dia em família, com a mulher e as filhas, e "muito expectante" em relação à evolução da participação eleitoral.

Espanha vota hoje em eleições legislativas com as últimas sondagens a darem a vitória da direita e a derrota do atual primeiro-ministro, o socialista Pedro Sánchez.

As eleições estavam previstas para dezembro, no final da legislatura, mas foram antecipadas por Sánchez na sequência da derrota da esquerda nas municipais e regionais de 28 de maio.