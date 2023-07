Julgamento de Trump nos EUA sobre documentos confidenciais começa em Maio de 2024

O julgamento do ex-presidente dos EUA Donald Trump por alegadamente ter retido ilegalmente centenas de documentos confidenciais terá início em maio do próximo ano, determinou o tribunal.

Um tribunal federal da Florida agendou o início do julgamento para 20 de maio de 2024, num compromisso entre um pedido dos procuradores para marcar o julgamento para dezembro e uma proposta dos advogados de defesa para agendá-lo para depois da eleição presidencial de 2024, que Trump pretende disputar como candidato do Partido Republicano.

Se a data se mantiver, acontecerá logo após um outro julgamento de Trump, em Nova Iorque, em que o ex-Presidente enfrenta dezenas de acusações estaduais por falsificação de registos comerciais, num processo associado ao pagamento de um suborno a uma atriz pornográfica.

Esta data também significa que o julgamento não começará antes do início do calendário de nomeações para as eleições presidenciais, em que Trump procura voltar a ser o candidato Republicano à Casa Branca.

Trump ainda pode enfrentar outros julgamentos no próximo ano.

Esta semana, Trump revelou que recebeu uma carta informando-o de que era alvo de uma investigação separada do Departamento de Justiça sobre os esforços para alterar os resultados das eleições presidenciais de 2020.

Na quarta-feira, um juiz federal de Manhattan recusou a pretensão de Donald Trump de um novo julgamento ou uma revisão da indemnização por danos no caso do abuso sexual da jornalista e escritora E. Jean Carroll.

Este caso terminou com a condenação de Trump a pagar uma indemnização de cinco milhões de dólares a Carroll.

O juiz Lewis Kaplan recusou a moção do ex-presidente, que esteve na Casa Banca entre 2017 e 2021, argumentando que "o júri neste caso não chegou a 'um resultado gravemente errado'" e que se decidiu dessa forma porque havia provas abundantes.

Em 2022, Carroll acusou Trump de a ter violado em um provador de um grande armazém, em 1996, processo que foi resolvido e 09 de maio, quando o júri o considerou 'responsável' (culpado, segundo o vocabulário nos casos civis) de abuso sexual e difamação.

Este ano, o atual candidato à nomeação republicana tinha pedido um novo julgamento, alegando que a indemnização por danos e prejuízos era excessiva, uma vez que o júri não tinha chegado a declará-lo responsável pela violação.

Carroll tem outro caso aberto, por considerar que Trump a difamou em 2019, o que prejudicou a sua reputação.