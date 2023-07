Possível mudança na Casa Branca em 2024 não altera prioridades sobre Ucrânia

O secretário-geral da NATO afirmou hoje que o resultado das eleições presidenciais norte-americanas de 2024 não mudará a posição consensual entre os Estados-membros sobre a necessidade de a Ucrânia vencer a guerra contra o invasor russo.

Quase no arranque dos trabalhos da Cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg foi questionado sobre que garantias de segurança pode ter a Ucrânia se nas próximas presidenciais nos Estados Unidos for eleito um candidato que não apoie Kiev, como acontece com o atual Presidente, Joe Biden.

O secretário-geral da Aliança Atlântica respondeu que todos os Estados-membros estão cientes das prioridades.

"Todos concordamos que a tarefa mais eminente agora é fazer com que a Ucrânia prevaleça nesta guerra e a coisa mais importante que têm de fazer agora é continuar a apoiá-la", advogou.

A linguagem que vai constar no documento que sairá desta cimeira ainda não está fechada, mas Jens Stoltenberg não se comprometeu com a palavra "convite" em relação a uma possível adesão da Ucrânia à NATO.

Stoltenberg frisou que os 31 países que integram a NATO vão enviar "uma mensagem clara e positiva" de que vão apoiar a Ucrânia enquanto houver necessidade e "do caminho em direção" à adesão do país que foi invadido pela Rússia em fevereiro do ano passado.

Mais importante do que calendários e convites, o secretário-geral da NATO insistiu no "apoio mais prático", como o plano multianual e a interoperabilidade entre as Forças Armadas da Ucrânia e as da Aliança: "Vamos aproximá-la da NATO e fortalecer os laços políticos através do Conselho NATO-Ucrânia."