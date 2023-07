Presidente da República deu posse ao novo secretário de Estado da Defesa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu hoje posse ao novo secretário de Estado da Defesa Nacional, Carlos Lopes Pires, numa cerimónia no Palácio de Belém, em Lisboa.

A Presidência da República divulgou na quarta-feira à noite a nomeação de Carlos Lopes Pires, até agora diretor do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED), para o cargo de secretário de Estado da Defesa, por proposta do primeiro-ministro, António Costa.

Carlos Lopes Pires, diplomata de carreira, substitui neste cargo Marco Capitão Ferreira, que se demitiu do Governo em 07 de julho, dia em que foi constituído arguido no âmbito do processo "Tempestade Perfeita", que levou a Polícia Judiciária a fazer buscas no Ministério da Defesa.

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, o primeiro-ministro, António Costa, e a ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, estiveram presentes nesta curta cerimónia de posse, que decorreu na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém.