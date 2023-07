Novo secretário de Estado da Defesa aceite pelo Presidente da República

O Presidente da República aceitou a proposta do primeiro-ministro de nomeação de Carlos Alberto Raheb Lopes Pires como novo Secretário de Estado da Defesa Nacional, do XXIII Governo Constitucional.

A posse está prevista para amanhã, quinta-feira, pelas 19 horas, no Palácio de Belém.

Carlos Lopes Pires vai substituir neste cargo a Marco Capitão Ferreira, que se demitiu do Governo a 7 de Julho, dia em que foi constituído arguido no âmbito do processo 'Tempestade Perfeita'.