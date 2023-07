Rússia responsabiliza Kiev por ataque contra ponte da Crimeia

A diplomacia russa acusou hoje a Ucrânia do ataque à ponte que liga a Rússia à península anexada da Crimeia em que morreram duas pessoas.

"O ataque de hoje à ponte da Crimeia foi perpetrado pelo regime de Kiev", acusou na rede social Telegram a porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova.

A agência France-Presse (AFP) indicou, citando fontes de Kiev, que serviços especiais ucranianos e a Marinha de Guerra "estão envolvidos" no ataque da ponte da Crimeia levado a cabo por "drones navais".

"O ataque de hoje contra a ponte da Crimeia é uma operação especial do SBU e da Marinha", indicou a mesma fonte dos Serviços Ucranianos de Segurança (SBU), que não quis ser identificada.

As autoridades russas, que abriram um inquérito ao que consideraram um "ato terrorista", afirmaram que uma mulher e um homem que seguiam no seu carro morreram em consequência do ataque, enquanto a sua filha ferida.

A agência de notícias ucraniana Ukrinform referiu anteriormente que "drones marítimos ucranianos foram utilizados no ataque desta madrugada contra a ponte da Crimeia", que teve de ser encerrada.

O trânsito na ponte da Península da Crimeia, território ucraniano anexado em 2014 pela Rússia, foi suspenso, mas as autoridades locais consideram que é possível que a circulação rodoviária venha a ser reposta ainda hoje.

Imagens publicadas portal do canal de notícias Crimea 24 mostram uma secção da ponte inclinada.

De acordo com as mesmas fontes, o ataque terá sido realizado no domingo à noite por drones marítimos que se deslocaram à superfície da água e danificaram a estrutura.

A ponte de 19 quilómetros foi inaugurada em 2018 e é a principal ligação terrestre entre a Rússia e a península da Crimeia.