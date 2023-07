Queda de raio na Guiné-Bissau provoca sete mortos e vários feridos

A queda de um raio provocou sete mortos e mais de 10 feridos na região de Gabu, no setor de Boé, na Guiné-Bissau, anunciou hoje o Ministério da Administração Territorial e Poder Local, em comunicado.

Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu no fim de semana e o raio atingiu a tabanca de Poro, no setor de Boé, situada a alguns quilómetros da fronteira com a Guiné-Conacri.

"O trágico acontecimento foi provocado pela forte descarga elétrica", refere o Ministério da Administração Territorial, que lamenta o incidente e apresenta condolências aos familiares das vítimas.

A época das chuvas na Guiné-Bissau começou em maio e vai prolongar-se até novembro.