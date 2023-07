Sete mortos, incluindo duas crianças, em explosão de gás numa carrinha no Paquistão

Um incêndio numa carrinha de passageiros no leste do Paquistão matou hoje sete pessoas, incluindo duas crianças, disse um funcionário do Governo.

Os mortos incluíam quatro membros da mesma família - uma mulher, a sua filha e duas netas. Oito passageiros sofreram queimaduras de vários graus.

Nabeel Bhatti afirmou que o incidente ocorreu no distrito de Sargodha, na província de Punjab, depois de um cilindro de gás liquefeito de petróleo instalado no veículo ter sofrido uma fuga e explodido.

A carrinha foi imediatamente envolvida pelas chamas. Cinco passageiros morreram no local, enquanto outros dois sucumbiram aos ferimentos no hospital.

O ministro-chefe interino de Punjab, Mohsin Naqvi, ordenou uma investigação sobre o incidente, que ocorre num momento em que o Paquistão enfrenta fortes inundações e deslizamentos de terras, que já provocaram a morte de 67 pessoas, incluindo 28 crianças.

"Desde 25 de junho até agora, 67 pessoas morreram e 125 ficaram feridas pelas chuvas de monção e as subsequentes inundações no país", disse hoje à EFE a porta-voz da Autoridade Nacional de Gestão de Desastres (NDMA), Sarah Malik.

A província oriental de Punjab testemunhou o maior número de baixas, com 43 mortos, seguido por outros 18 em Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste, cinco no sul do Baluchistão e um na Caxemira controlada pelo Paquistão, disse a porta-voz.

Além disso, 77 casas foram parcial ou totalmente danificadas e 15 cabeças de gado morreram devido às chuvas sem precedentes que atingiram o Paquistão desde o final de junho, segundo Malik.

O Departamento Meteorológico do Paquistão (IMD) estimou no início desta semana que as chuvas de monção persistiriam no país até hoje e alertou para possíveis inundações causadas pelo excessivo caudal de águas dos rios.