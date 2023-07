Sobe para 24.000 o número de desalojados pelas chuvas no estado brasileiro de Alagoas

As fortes chuvas que caem desde sexta-feira no estado brasileiro de Alagoas, no nordeste, provocaram a retirada de mais de 24 mil pessoas das suas casas, segundo o último boletim oficial hoje divulgado.

Entre os afetados estão 3.578 pessoas que tiveram de abandonar definitivamente as suas casas devido aos danos causados pelas chuvas, além de outras 20.458 que o fizeram temporariamente até que o nível da água baixe.

Há 31 municípios do estado nordestino em situação de emergência devido à subida dos rios, de acordo com o último relatório.

No sábado, quando o governador de Alagoas, Paulo Dantas, decretou estado de emergência, a coordenação regional da Defesa Civil contabilizava cerca de 16 mil pessoas afetadas, com 2.085 desalojados permanentes e outros 14.338 desalojados temporários, além de uma morte.

O Instituto Nacional de Meteorologia do país sul-americano emitiu na sexta-feira um alerta vermelho devido à concentração de chuvas em Alagoas e noutros estados vizinhos, alertando para um "grande risco" de inundações.

A declaração do estado de emergência é válida por 180 dias e facilitará a burocracia para desembolsar recursos e acelerar a ajuda às comunidades afetadas.