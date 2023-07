Rússia afirma ter repelido ataque contra ponte na Crimeia e aeródromo em Rostov

A Rússia afirmou no domingo ter repelido um ataque ucraniano a uma ponte na Crimeia e a um aeródromo militar na região de Rostov, no sul da Rússia, com mísseis 'S-200'.

Segundo o relatório do chefe do Estado-Maior das Forças Aeroespaciais da Rússia, coronel-general Victor Afzalov, os dois mísseis foram abatidos pela defesa antiaérea, escreveu o Ministério da Defesa no respetivo canal na rede social Telegram.

Dois outros mísseis 'S-200' foram desviados dos seus alvos por contramedidas eletrónicas e caíram em terra sem danos ou destruição, acrescenta-se no relatório.

Os 'S-200', de fabrico soviético, são mísseis antiaéreos com um alcance de até 300 quilómetros que podem ser adequados para atacar alvos terrestres.

O chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas Russas, general Valeri Gerasimov, ordenou que se ataquem os locais onde o exército ucraniano tem instaladas bases para lançamento de mísseis 'S-200' e similares e que se tomem medidas adicionais de defesa contra ataques aéreos.

A Defesa divulgou um vídeo da reunião 'online' em que Gerasimov emitiu as ordens, na que constitui a primeira vez em que o general russo aparece publicamente desde a rebelião abortada dos mercenários do Grupo Wagner, a 23 e 24 de junho.