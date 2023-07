Milhares de opositores iranianos manifestam-se em Paris com apoio de Mike Pence

Milhares de membros de um movimento de oposição iraniano, com muitos agitando a antiga bandeira imperial do Irão, manifestaram-se ontem em Paris contra o regime de Teerão, apoiados designadamente pelo ex-vice-presidente dos EUA Mike Pence.

Provenientes de diversas zonas da Europa, como revelaram as dezenas de autocarros com matrículas da Alemanha, Polónia ou Escandinávia, os manifestantes responderam a um apelo do Conselho Nacional da Resistência do Irão (CNRI), uma das principais organizações de oposição que atua no exterior.

"Estou aqui para dar voz ao povo iraniano, para que o povo seja escutado", declarou Massoumeh Raouf, antiga jornalista e ex-prisioneira política iraniana, membro do CNRI, que em declarações à agência noticiosa AFP disse ter-se evadido da prisão em 1982 e chegado a França em 1985, onde obteve estatuto de refugiada política.

"Numerosas pessoas agitavam a antiga bandeira imperial do Irão, onde no meio das cores verde, branca e vermelha um leão ergue uma espada, símbolo substituído em 1980, após a revolução islâmica, por uma caligrafia árabe que significa Alá.

Em simultâneo, o CNRI, a ala política da Organização mujahidin do povo do Irão (OMPI ou MEK), considerada "terrorista" por Teerão, promovia uma reunião em Auvers-sur-Oise (norte de Paris), em que participou nomeadamente o ex-vice-presidente dos EUA Mike Pence, a ex-primeira-ministra britânica Liz Truss ou o antigo secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo.

"O abrandamento face ao regime dos 'mullahs' pode conduzir a mais efusão de sangue entre o nosso povo, ampliar a lista de execuções e encher as prisões", considerou Maryam Rajavi, presidente do CNRI.

A concentração destinou-se a mobilizar contra a repressão dos manifestantes no Irão após a morte em setembro de Masha Amini, detida pelo não respeito do estrito código de vestimenta imposto às mulheres do Irão.

"Nada irá servir para proteger Khamenei [o guia supremo iraniano] da sua inevitável queda. À semelhança da ditadura do xá, a ditadura religiosa está à beira do colapso", disse Rajavi num discurso transmitido em direto aos manifestantes.

"O regime iraniano nunca esteve tão fraco como atualmente. A sua única preocupação é manter o seu precário poder, que todos os dias se enfraquece", declarou por sua vez Mike Pence.

"Nenhum regime opressor pode durar eternamente", acrescentou. "Tal como o mundo livre deve apoiar a Ucrânia, a América apoiará o povo iraniano contra a tirania", assinalou ainda o antigo vice-presidente norte-americano, quando numerosas bandeiras ucranianas também eram visíveis entre os manifestantes em Paris.

Esta iniciativa seguiu-se às declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros russos, Serguei Lavrov, que na sexta-feira anunciou que o Irão vai aderir na próxima semana à Organização de Cooperação de Xangai, uma aliança regional que inclui a China e a Rússia.

"Na próxima reunião do Comité dos chefes de Estado [da OCS], que decorre em 04 de julho, será formalizada a adesão completa do Irão", declarou Lavrov em declarações aos 'media' em Moscovo.