Grande incêndio em edifício do centro de Paris que desabou parcialmente

Um grande incêndio de origem ainda desconhecida deflagrou hoje num edifício do centro de Paris, uma parte do qual desabou, fazendo pelo menos um ferido, segundo fontes concordantes.

"Há um incêndio na rua Saint-Jacques, no 5.º bairro de Paris. Os sapadores bombeiros de Paris estão a intervir. Agradecemos que não perturbem a sua intervenção e evitem aquele setor", escreveu o ministro do Interior de França, Gérald Darmanin, na rede social Twitter.

Uma foto tirada por um fotojornalista da agência de notícias francesa AFP mostra uma coluna de fumo e chamas elevando-se das ruínas de um prédio.

Segundo o ministério público de Paris, "um edifício incendiou-se e abateu parcialmente" na rua Saint-Jacques, a algumas ruas do Panteão e do Jardim do Luxemburgo, e um primeiro balanço provisório indica que há "uma pessoa ferida com queimaduras".

"Nada permite determinar a origem do sinistro" neste momento, precisou o ministério público da capital francesa.

O comandante da polícia de Paris, Laurent Nunez, disse à imprensa que 16 pessoas ficaram feridas, sete das quais em "situação de urgência", mas as autoridades não especificaram se os feridos correm risco de vida.

Segundo Nunez, o incêndio no edifício situado na margem esquerda do 5.º bairro parisiense, perto do histórico hospital militar Val de Grace, foi desencadeado por uma forte explosão que lhe destruiu a fachada.

As chamas encheram o céu de nuvens de fumo pairando sobre os monumentos da cidade e obrigaram à evacuação dos edifícios das imediações, indicou o responsável policial.

Os serviços de emergência prosseguem as operações para determinar se ainda está alguém dentro do prédio, referiu, acrescentando que o incêndio está controlado, mas não extinto.

A presidente da junta de freguesia, Florence Berthout, disse que "a explosão foi extremamente violenta", descrevendo estilhaços de vidro ainda a cair dos edifícios circundantes.

A porta-voz da polícia de Paris, Loubna Ata, declarou ser demasiado cedo para determinar a origem do incêndio e não poder confirmar relatos de que foi causada por uma explosão de gás.