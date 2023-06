Londres investiga alegada colaboração entre cientistas britânicos e iranianos para desenvolver 'drones'

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, confirmou hoje que o Departamento de Negócios e Comércio investiga as denúncias sobre uma alegada colaboração entre cientistas britânicos de reputadas universidades e peritos iranianos para o desenvolvimento de 'drones kamikaze' provenientes do Irão.

O deputado conservador David Davis questionou hoje Sinak na Câmara dos Lordes sobre as recentes denúncias, com o primeiro-ministro a confirmar que decorre uma investigação, segundo informou o diário The Telegraph.

Previamente, o semanário judeu The Jewish Chronicle divulgou um artigo onde afirmava que académicos de mais de uma dezena de universidades britânicas, incluindo Cambridge e a Universidade imperial de Londres, estavam a trabalhar com os seus homólogos iranianos para melhorar as capacidades dos 'drones' iranianos.

O jornal também sugeriu que desenvolvimento desta tecnológica, com participação de universidades britânicas, ajudou a propagar a violência no Médio Oriente e na Ucrânia.

Apesar de numerosos países ocidentais, incluindo o Reino Unido, terem imposto restrições às exportações e pesadas sanções para evitar que o Irão obtenha os materiais necessários para os seus 'drones', Teerão parece ter encontrado os meios necessários para garantir uma importante quantidade de tecnologia destinada à sua indústria do armamento.