Lituânia restabelece controlos fronteiriços antes da cimeira de Julho

O Governo da Lituânia aprovou hoje a proposta do Ministério do Interior de restabelecer os controlos fronteiriços como medida de segurança para a cimeira da NATO que decorre em 11 e 12 de julho na capital do país, Vilnius.

"Levamos a sério os riscos e estamos preparados para garantir a segurança pública, nacional e dos líderes da NATO durante o evento", disse a ministra do Interior, Agne Bilotaite, ao assegurar que com estes controlos fronteiriços se conseguirá "uma gestão mais eficiente das possíveis ameaças".

Os controlos vão iniciar-se a partir de 07 de julho e irão prolongar-se por sete dias. Também serão aplicados aos viajantes do espaço Schengen (espaço de livre circulação dentro da Europa).

Esta medida já foi adotada em anteriores encontros da Aliança Atlântica, a última vez em 2022 durante a cimeira de Madrid.

A próxima cimeira da NATO em Vilnius decorre em plena invasão russa da Ucrânia, um conflito que fez regressar os receios dos países bálticos face à sua segurança por partilharem parte considerável das fronteiras com a Rússia.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).