Vistos gold afinal não acabam entre as principais notícias desta quinta-feira

Na revista Sábado:

- "Emprego. Os estudantes mais procurados do mercado"

- "Odebrecht. MP aceita que milhões suspeitos de corromper o 'príncipe' foram apenas fraude fiscal"

- "Felicidade. Os benefícios da amizade entre jovens e velhos"

Na revista Visão:

- "Dor: As novas armas da ciência"

- "Política: Quando o insulto é uma arma"

- "Pedro Nuno Santos: O regresso do rebelde"

- "Justiça: CGD perde 350 milhões de Manuel Fino"

No Correio da Manhã:

- "Operação 'Não te dispas'. Chantagem sexual na Net faz 300 vítimas"

- "Nova época. Di María regressa ao Benfica"

- "FC Porto. Valência quer levar Toni Martínez"

- "Avançado sueco. Gyokeres escolhe Sporting e há não volta ao Conventry"

- "Funcionária da rede de tráfico pressiona jovens"

- "Margem Sul do Tejo. Gang da amêijoa explora imigrantes"

- "Diz Galamba. Aeroporto em Santarém 'é longe'"

- "Aforro. Corrida de 600 mil aos certificados fecha série E"

- "Desperdiça 3,5 milhões. Portugal dispensa 10 milhões de vacinas anticovid"

- "Na justiça. Juiz Carlos Alexandre alvo de ataque"

- "Negócios de droga. 'Xuxa' tramado por antigo braço-direito"

- "Na TVI. Emagrecimento cancela programa de Futre"

No Público:

- "Trabalhar no Estado já não compensa para licenciados em início de carreira"

- "Oceano Atlântico: Portugal colabora nas buscas pelo submersível perdido no Titanic"

- "Ordens profissionais: Queixas contra médicos vão ser avaliadas por não-médicos"

- "Caso Bsports: Governo exige visto e contrato para atletas"

- "Financiamento: Só três partidos com lugar na AR melhoraram contas em 2022"

- "Educação: Nunca houve tão poucos inscritos para o exame de História do 12.º"

- "Património: Três debates nacionais para descolonizar os museus"

- "Aeroporto Declaração de Galamba sobre Santarém 'não condiciona' decisão final"

- "Rede ferroviária: Ferrovia 2020 com obras atrasadas e menos de metade do investimento executado"

No Jornal de Notícias:

- "Queixas dos tempos de espera na saúde são piores no privado"

- "A primeira mulher à frente de um clube na liga [de futebol]: Alexandrina Cruz é a única candidata à presidência do Rio Ave"

- "Contrabando: Centenas de asiáticos viviam em condições desumanas"

- "Peru: Português está ao leme do melhor restaurante do mundo"

- "Censos: Há menos católicos e mais pessoas sem religião"

- "Internet: Extorquidos após enviarem fotos íntimas a 'admiradoras'"

- "Porto: Videovigilância arranca a tempo da noitada de S. João"

- "Metro: Reabre ligação entre Clérigos e Praça da Liberdade"

- "Submarino: OceanGate ignorou alerta de especialistas para riscos"

- "Euro-sub-21: Erros dão dois golos à Geórgia e seleção está em último"

No Diário de Notícias:

- "Conselho de fiscalizações das secretas isolado na defesa do SIS"

- "Apoio à renda: Governo exclui famílias com taxa de esforço acima de 100%"

- "Visita oficial: Biden estende passadeira vermelha a Modi de olho na China e na Rússia"

- "O jornalismo contra-ataca"

- "Madeira: Acordo entre PSD e Chega fragiliza liderança de Montenegro"

- "Numa década: Salários no privado subiram quatro vezes mais do que no público"

- "Exploração laboral no Tejo: Apenas nove dos 243 imigrantes estavam em situação irregular"

- "Ambiente: Akash Duggal e Aakash Nambiar correm descalços contra alterações climáticas"

- "Lisboa: Moedas quer que o Estado ceda espaço central para os sem-abrigo"

- "Reforço no Benfica: À segunda, Rui Costa convenceu Di Maria"

- "Exposição: Serralves destaca amizade entre Miró e Calder"

No Negócios:

- "PS recua e mantém vistos gold para fundos de capital de risco"

- "Arlindo Oliveira, professor no Instituto Superior Técnico: IA fará aumentar produtividade das empresas"

- "Portugal e Espanha são dos mais atingidos pela fuga dos depósitos"

- "Aeroporto: Executivo avalia propostas para reforçar a Portela"

- "Sonae e Efacec põem fim a guerra judicial de quatro anos"

- "Governo exige que hospitais apliquem valorizações salariais"

- "Tecnologia: Portugueses da Goparity entram no Canadá"

No O Jogo:

- "'Objetivo é ganhar mais', depois da conquista de todas as Taças, Pinto da Costa define meta da época 2023/24"

- "Benfica. Di María com selo de Rui Costa"

- "Sporting. Sinal verde à saída de Coates"

- "Braga. O mundo espanhol de Djaló"

- "Sub-21. Geórgia-Portugal (2-0). Estreia com sombras e pecados"

- "V. Guimarães. Aventura europeia tem uma missão na Eslovénia"

- "Futsal. Sporting tricampeão na casa do rival"

No A Bola:

- "Benfica. Aí está o regresso de Di María"

- "Sporting. Reunders para o lugar de Ugarte"

- "Futsal. Sporting. Tricampeões"

- "FC Porto. Bayern seduzido por Diogo Costa"

- "Sub-21. Portugal perde (0-2) com a Geórgia"

- "Internacional. Sauditas loucos por Bernardo Silva"

E no Record:

- "Benfica. Di Maria já está. Argentino de regresso para atacar Liga dos Campeões"

- "Sporting. Viana à caça de Gyokeres"

- "Futsal. Leão faz o tri na Luz"

- "FC Porto. Pinto da Costa e o futuro: 'É possível ganhar mais'"

- "Sub-21 desiludem"

- "César Peixoto entrevista: 'Tenho de ter cuidado no próximo passo'"