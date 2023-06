Pelo menos 76 pessoas resgatadas ao largo de ilhas espanholas

O Salvamento Marítimo espanhol resgatou nas últimas horas 76 migrantes que estavam ao largo das Ilhas Canárias e das Baleares, de acordo com as autoridades de Espanha.

O navio Salvamar Alpheratz avistou hoje, ao sul da ilha de Tenerife, nas Canárias, uma embarcação ocupada por 30 homens senegaleses, onze destes menores.

O barco foi localizado quando navegava a 13 quilómetros a sudoeste de Punta Rasca, no município de Arona, em Tenerife, segundo as autoridades espanholas.

O Salvamar Alpheratz acompanhou a embarcação até ao porto de Los Cristianos, em Tenerife, onde aportou por conta própria.

À chegada a terra, todos os ocupantes da embarcação foram avaliados por uma unidade de saúde coordenada pelo Serviço de Urgências das Canárias (SUC), mas nenhum deles precisou de atendimento hospitalar.

Na noite de segunda-feira, o navio Salvamar Acrux resgatou um barco ao sul de Formentera, nas ilhas Baleares, com 18 pessoas de origem norte-africana a bordo, segundo um comunicado divulgado hoje pela delegação do Governo espanhol nas Ilhas Baleares.

Hoje, o Salvamento Marítimo socorreu ainda uma outra embarcação com 28 migrantes de origem subsaariana e norte-africana que navegavam numa pequena embarcação a sul da ilha de Cabrera, declarou a delegação do Governo espanhol nas Baleares.

Todos os resgatados estão aparentemente em bom estado de saúde.

Nos seis meses deste ano, 27 barcos chegaram ao arquipélago das Baleares com 481 migrantes, segundo um levantamento realizado pela agência de notícias EFE.

Em 2022 foram detetados 174 barcos irregulares com 2.570 ocupantes nas costas das Baleares, segundo dados do Ministério do Interior espanhol.