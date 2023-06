Pelo menos 104 pessoas resgatadas após naufrágio na Grécia

Pelo menos 104 migrantes foram resgatados hoje do mar depois do barco onde seguiam se ter virado ao largo da península do Peloponeso, no sudoeste da Grécia, durante uma operação das autoridades gregas, segundo as autoridades gregas.

"Está em andamento uma extensa operação de resgate em Pylos, onde um barco de pesca virou com um elevado número de migrantes a bordo", adiantou a guarda costeira em comunicado.

De acordo com as autoridades gregas, os migrantes serão transferidos para Kalamata, um porto no sul do Peloponeso.

O barco foi avistado pela primeira vez na terça-feira à tarde por um avião da Agência Europeia de Vigilância de Fronteiras, Frontex, mas os migrantes a bordo "recusaram qualquer ajuda", refere a guarda costeira, acrescentando que durante a noite a embarcação virou e afundou-se.

Além dos barcos de patrulha da polícia portuária, participaram nesta operação de resgate uma fragata da marinha grega, um avião e um helicóptero, bem como seis barcos que navegavam na zona.

De acordo com informações iniciais das autoridades, a embarcação partiu da Líbia em direção a Itália.

A Grécia é uma passagem regular para migrantes geralmente vindos da vizinha Turquia para o norte da Europa.

Na quarta-feira, um veleiro em dificuldades com 80 migrantes a bordo que navegava ao largo de Creta também foi resgatado e rebocado por barcos de patrulha da guarda costeira para o porto de Kaloi Limenes, no sul desta ilha grega, localizado em frente à Líbia, segundo a polícia portuária.