80% dos portugueses têm algum tipo de receio em andar de avião

"Viajar de avião pode ser uma experiência inesquecível e emocionante para muitas pessoas ou o maior dos medos para outras, entre elas há quem goste do momento em que entram num aeroporto, tudo parece estar bem e gostam da experiência completa até recolherem as suas malas ao chegar ao seu destino, mas há também outras que não fazem nada mais além de se preocuparem com algo que possa acontecer e protestar contra todo o processo inerente à condição de viajar de avião", começa por referir um artigo, com base num estudo da Jetcost, um motor de pesquisa de viagens.

De acordo com a pesquisa recente deste motor de busca de voos e hotéis, "sete em cada dez portugueses gostam da experiência de andar de avião e apenas 2 em cada dez têm aerofobia". E acrescenta: "A equipa da Jetcost.pt fez uma pesquisa como parte de um estudo sobre as experiências dos portugueses, durante as viagens de avião. Esta foi efetuada num universo superior a 2.000 pessoas com mais de 18 anos e que tivessem viajado pelo menos uma vez, nos últimos dois anos."

Perder o voo, a bagagem, o passaporte ou o aviso de alarme no controle de segurança, os maiores medos no aeroporto Jetcost

Assim, "inicialmente, todos os entrevistados foram questionados se gostaram da experiência de viajar de avião, desde o aeroporto até ao avião, e sete em cada dez disseram que gostaram da experiência em geral (71%). Depois disso, todos os entrevistados foram questionados se tinham algum medo em geral, em viajar de avião, tendo 79% respondido que sim", revela.

Ao dividir a experiência de voar em duas partes, o aeroporto e o avião, "foi perguntado primeiro quais eram os seus maiores medos quando estavam no aeroporto e estas foram as dez respostas mais repetidas:

1. Perder o voo.

2. Perder a bagagem.

3. Perder o passaporte, o cartão de cidadão ou o cartão de embarque.

4. Cancelamento do voo.

5. Aviso sonoro no controle de segurança.

6. Ter de abrir a mala no controle de segurança.

7. Que a mala pese mais do que o permitido.

8. Atraso do voo.

9. Ser apanhado com algo que não me pertença na minha bagagem.

10. Perder a ligação com outro voo.

O ruído, não ter espaço suficiente para as pernas e as turbulências, fazem parte do pior no avião Jetcost

Já em relação ao voo, "ao ser perguntado se tinham aerofobia, ou seja, medo de voar, 18% responderam que sim. Depois, perguntou-se a todos o que consideravam mais irritante, aborrecido ou o que mais os assustava quando voavam e foram dadas três possibilidades de respostas tendo sido as mais comuns:

Ruído (51%).

Não ter espaço suficiente para as pernas (36%).

As turbulências. (31%).

Ter de esperar por outros passageiros (29%).

Preços exagerados dos alimentos e das bebidas (26%).

Medidas de segurança (23%).

Que o assento seja estreito (20%).

Sentir claustrofobia (17%).

A qualidade dos alimentos (11%).

Também, ao pretender ser mais específico, "a todos os entrevistados que indicaram sentir-se incomodados com o ruído foi perguntado, em particular, sobre o que mais os incomodava, tendo sido estas as cinco primeiras respostas:

1. Crianças a chorar.

2. Aqueles que falam muito alto.

3. Aqueles que roncam enquanto dormem.

4. Grupos de jovens que viajam a gritar ou as despedidas de solteiro querendo dar nas vistas.

5. Os pais a repreender os filhos.

6. Aqueles que estão sob a influência do álcool.

Continuando, "os participantes foram depois questionados como gostariam que as companhias aéreas abordassem a questão do ruído, sendo estas as soluções mais indicadas pelos entrevistados: uma zona livre de ruído nos aviões, como acontece em alguns comboios (62%), fazer com que o pessoal de cabine silencie passageiros irritantes (27%) e distribuir fones ou tampões de ouvido gratuitamente para aqueles que o solicitem (11%)".

Por outro lado, "também lhes foi perguntado sobre o que mais gostavam quando viajavam de avião e as respostas mais comuns foram: 'a sensação de estar de férias' (33%), 'as vistas das janelas' (26%), 'a sensação de voar' (17%), o entretenimento que tinham a bordo (13%). 11% disse que 'a aterragem' era a sua parte favorita".

Finalmente, "todos os entrevistados foram questionados se seguiram todas as instruções de segurança, regras e regulamentos explicados ao voar, tendo sete em cada dez entrevistados dito que não. Por essa razão foram questionados sobre quais eram os padrões de segurança que eles não atendiam e os cinco primeiros resultados foram os seguintes:

5 regras de segurança mais ignoradas

1. Prestar atenção às assistentes de bordo enquanto explicam as instruções de segurança antes da decolagem.

2. Ter o cinto de segurança colocado.

3. Não utilizar dispositivos eletrónicos durante a aterragem e/ou decolagem do avião

4. Colocar a bagagem no compartimento superior ou debaixo do assento

5. Ir de pé no avião quando deveria estar sentado.