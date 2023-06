Turismo subaquático junta especialistas nos Açores

A ilha Graciosa, nos Açores, vai receber uma iniciativa que visa estimular o turismo subaquático, um projeto que prevê a realização de vários mergulhos em diferentes zonas marinhas envolventes da ilha e um seminário, anunciou hoje a organização.

A iniciativa sobre turismo subaquático é promovida pela Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo (CCAH), através do seu núcleo empresarial da ilha Graciosa (NEG), em parceria com o município de Santa Cruz da Graciosa e a Associação Graciosense de Promoção de Eventos (AGROPROME), no âmbito do projeto QUALPROTUR.

Em nota de imprensa, a organização adianta que a iniciativa arranca já no sábado "com a chegada à ilha Graciosa de uma equipa" que vai "estudar e produzir informação científica acerca dos ecossistemas que dependem diretamente do mar".

Essa equipa fará vários mergulhos em diferentes zonas marinhas envolventes da ilha até ao final de junho, revelou ainda.

A iniciativa é cofinanciada pelo Programa Operacional Açores 2020 e decorre em junho e setembro, reunindo diversos especialistas na temática do mergulho, desde a área científica, à ambiental, passando pela área económica, tendo "a sustentabilidade como componente chave".

"O objetivo é estimular o turismo subaquático, enquanto produto turístico de excelência na região, e com potencial para ser um produto âncora no destino Graciosa, visando assim a promoção e o fomento da prática da modalidade e as características únicas da ilha", justifica a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.

Em 21 e 22 de setembro será realizado um seminário onde serão apresentados os resultados dos trabalhos das recolhas, com a participação de vários oradores nas temáticas do turismo e economia, ambiente e segurança.

O seminário será direcionado ainda para operadores turísticos, empresários locais da restauração, hotelaria, comunidade piscatória e população.

Segundo a organização do evento, estão confirmadas as participações de elementos ligados à Fundação Oceano Azul e ao Programa Blue Azores, Centros de Formação e de Mergulho, universidades, operadores marítimos e agências de viagens.

Além do seminário e da produção de informação científica, a iniciativa integra ainda a exibição de um pequeno documentário, exposição fotográfica, 'workshops' temáticos, visitas de barco e mergulhos.

A ilha Graciosa é reserva da Biosfera da UNESCO há 15 anos, desde setembro de 2007.

A Graciosa tem zonas para mergulho em diferentes zonas envolventes da ilha, dada a sua boa visibilidade, diversidade e variedade de fauna, e flora marinhas.

A complexidade estrutural do ambiente e beleza rara do fundo do mar permite ainda conferir à ilha o estatuto de capital para a fotografia subaquática, local que foi escolhido para a realização, em 2014, do 1º Campeonato Europeu de Fotografia Subaquática.