Papa manifesta "grande tristeza" pelo naufrágio na Grécia e reza para que não se repita

O Papa Francisco manifestou hoje "grande tristeza" pelo "gravíssimo naufrágio" que ocorreu esta semana ao largo da costa da Grécia e pediu para que seja feito o possível para evitar que tragédias como esta não se voltem a repetir.

"É com grande tristeza e dor que penso nas vítimas do gravíssimo naufrágio ocorrido ao largo da costa grega nos últimos dias. E parece que o mar estava calmo", disse o Papa após rezar a oração do Ângelus na janela do Palácio Apostólico, três dias após ter recebido alta hospitalar da cirurgia abdominal.

O chefe da Igreja Católica lembrou que, na próxima terça-feira, é o Dia Mundial do Refugiado das Nações Unidas e, por isso, pediu ao mundo para que não poupe esforços para evitar naufrágios como este que ocorreu na madrugada de quarta e que causou pelo menos 78 mortos e centenas de desaparecidos.

"Renovo a minha oração por aqueles que perderam a vida e imploro que sejam feitos todos os esforços para evitar tragédias como esta", disse.

Francisco pediu também para que se reze pela paz em Uganda, onde dezenas de pessoas, entre 37 e 41 na última contagem, foram mortas num ataque a uma escola secundária no oeste do país, que alegadamente foi cometido pelas Forças Democráticas Aliadas, um grupo rebelde ligado ao Estado Islâmico.

Este foi o primeiro ato público após a sua alta hospitalar, na sexta-feira, já que esteve hospitalizado em Roma entre os dias 07 e 16 deste mês devido a uma cirurgia abdominal.

A 07 de junho, o Papa fez uma cirurgia abdominal de três horas com anestesia geral, para reparar uma hérnia e remover cicatrizes dolorosas, que decorreu sem complicações.