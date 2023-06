Brasil identifica planta alternativa à marijuana para obtenção do canabidiol

Investigadores brasileiros descobriram que uma planta nativa e comum no Brasil é fonte de canabidiol, princípio ativo extraído da marijuana e usado em vários medicamentos, mas não contém THC, o elemento que torna a 'cannabis sativa' alucinogénica.

A planta em questão é a 'Trema micrantha blume', arbusto também comum no México e nas Caraíbas, de cujas flores e frutos se pode extrair o canabidiol (CBD), disse o biólogo Rodrigo Moura Neto, investigador do Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que coordenou o estudo, citado pela agência Efe.

Esta planta não contém 'tetrahidrocanabinol' (THC), a substância presente na 'cannabis sativa' com efeitos alucinogénicos, pelo que pode ser utilizada como alternativa para uso medicinal em países como o Brasil, que autoriza a venda de medicamentos produzidos com canabidiol, mas proíbe o cultivo de marijuana.

Embora a autoridade sanitária brasileira autorize a venda e o consumo de medicamentos à base de canabidiol, nomeadamente para o tratamento da epilepsia, de perturbações psiquiátricas ou da dor, um projeto de lei que legaliza o cultivo da marijuana à escala industrial exclusivamente para uso medicinal está paralisado no Congresso há vários anos.

"O cultivo da planta brasileira não pode ser restringido porque não contém substâncias alucinogénias e porque já está difundido em todo o país", afirma o biólogo.

O especialista esclarece que o uso da 'Trema micrantha blume' como fonte de canabidiol ainda depende de mais estudos para determinar o volume e as características da substância extraída.

Sobre a viabilidade económica do uso medicinal da planta brasileira, garantiu que, apesar de ter um teor de canabidiol inferior ao da marijuana, a sua produção pode ser maior em grande escala.

A 'Trema micrantha' é inclusive utilizada em processos de reflorestação em áreas devastadas no Brasil devido ao seu crescimento rápido e fácil.