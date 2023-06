Brasil prende cidadão que queria alistar-se no Estado Islâmico

As autoridades brasileiras prenderam hoje um homem que tentava deixar o país para se alistar no grupo terrorista Estado Islâmico, com quem aparentemente trocava mensagens, informaram fontes oficiais.

O homem foi preso na zona de partidas internacionais do aeroporto de São Paulo quando se preparava para viajar para um destino não divulgado no exterior, informou a Polícia Federal brasileira num comunicado.

A sua prisão foi decretada pela 2.ª Vara Federal da cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais e onde mora o suspeito, que também autorizou buscas nas cidades de São José dos Campos e Barbacena para procurar possíveis indícios de uma possível rede que recrute terroristas no Brasil.

Segundo a Polícia Federal, o brasileiro detido pretendia deixar o país para "juntar-se à luta do grupo terrorista Estado Islâmico."

De acordo com o comunicado, o juiz responsável pelo processo abriu inquérito para apurar a eventual "conduta criminosa de integrar ou promover organização terrorista", prevista por lei de 2016 e punível com pena entre cinco e oito anos de prisão.