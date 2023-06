Exportações de componentes automóveis sobem 22,5% para 3.945 milhões de euros até Abril

As exportações de componentes automóveis aumentaram 22,5% de janeiro a abril face a igual período do ano passado, para 3.945 milhões de euros, anunciou hoje a AFIA - Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel.

Tendo em conta apenas o mês de abril, a subida homóloga foi de 26,9%, para 899 milhões de euros.

Em comunicado, a AFIA destaca que "as exportações de componentes para automóveis, estão desde o início do ano, com um ritmo de crescimento superior face às exportações nacionais de bens", que no global caíram 3,6%.

De acordo com os dados recolhidos pela associação, o crescimento de dois dígitos registado em abril representa uma subida pelo 12.º mês consecutivo.

A associação realça que "70% das exportações portuguesas de componentes automóveis continuam a pertencer ao 'top' 5 de países, composto por Espanha, Alemanha, França, Eslováquia e Estados Unidos da América, durante o ano de 2023".

Espanha continua a ser o principal cliente dos componentes fabricados em Portugal, com vendas de 1.123 milhões de euros, seguida pela Alemanha (887 milhões de euros), França (441 milhões de euros), Eslováquia (175 milhões) e os Estados Unidos da América (150 milhões).

"As exportações para quatro destes cinco países voltam a aumentar relativamente ao ano anterior" com Espanha a registar um aumento homólogo de 21%, a Alemanha 29,5%, França 24,2% e a Eslováquia 29,4%.

Por outro lado, os EUA continuam a registar uma queda homóloga (de 15,5% até abril), nas importações de componentes automóveis provenientes de Portugal.

"Os problemas nas cadeias de abastecimentos continuam a afetar toda a indústria automóvel com a falta de 'chips' e componentes eletrónicos", realça a AFIA, destacando, porém, que "a indústria portuguesa de componentes para automóveis tem conseguido manter uma forte resiliência e criar formas de continuar a competir com as suas congéneres para ganhar quota de mercado".

Os cálculos da AFIA têm como base as Estatísticas do Comércio Internacional de Bens divulgadas em 09 de junho pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo a AFIA, a indústria de componentes para automóveis em Portugal agrega cerca de 350 empresas e emprega diretamente 62.000 pessoas, tendo faturado 12 mil milhões de euros em 2022, com uma quota de exportação superior a 85%.