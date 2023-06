Roménia anuncia descoberta de 30 milhões de barris de petróleo

A principal petrolífera da Roménia, a OMV Petrom, anunciou hoje a descoberta das maiores reservas de petróleo e gás natural das últimas décadas neste país europeu, equivalentes a mais de 30 milhões de barris.

De acordo com a agência espanhola de notícias, a EFE, o volume da descoberta equivale a três quartos da produção do grupo no ano passado.

A empresa investiu 20 milhões de euros numa campanha de perfuração e exploração que durou 10 meses, lê-se num comunicado da petrolífera, que é detida em 51,1% pelo grupo austríaco OMV e pelo Estado da Roménia em 20,7%, com o restante capital disperso nas bolsas de Bucareste e de Londres.

A descoberta é "uma notícia muito boa para a Roménia, que até agora depende da importação para garantir dois terços do petróleo que consome", disse a analista Eugenia Gusilov, acrescentando que também é positivo para os planos da União Europeia, que pretende "terminar a compra de petróleo à Rússia".