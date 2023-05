Preço de venda do butano em garrafa baixou 4,3% no primeiro trimestre

O preço médio de venda ao público (PMVP) do gás butano em garrafa caiu 4,3% no primeiro trimestre, em termos homólogos, para 2,320 euros por quilograma, enquanto o propano a granel aumentou 12,6% para 2,267 euros por quilograma.

Segundo dados da Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro), hoje divulgados, no primeiro trimestre, "comparando com o trimestre homólogo, houve uma descida do preço em 10,3 cêntimos por quilograma (-4,3%)".

Em cadeia, a análise da Apetro refere que o PMVP do butano em garrafas recuou 8,6 cêntimos por quilograma (kg), o equivalente a 3,6%.

"Conclui-se que, no primeiro trimestre de 2023, os principais fatores para a descida do PMVP do Butano em garrafas face ao trimestre anterior foram a redução da cotação (-2,6 cent/kg) e dos custos médios de Armazenagem Distribuição e Comercialização (-4,4 cent/kg). O IVA desceu 1,6 cent/kg, derivado da descida do PMVP", regista a associação.

Já o PMVP do propano a granel, um sistema de abastecimento de gás de petróleo liquefeito (GPL) através de cilindros, subiu 25,3 cêntimos por quilograma (12,6%) face ao mesmo trimestre do ano passado, para 2,267 cêntimos por quilograma.

Face ao trimestre anterior, o PMVP de um quilograma de propano a granel baixou 10,2 cêntimos, o equivalente a 4,3%.

"Verifica-se que os principais fatores para a descida do PMVP do Propano a Granel no primeiro trimestre de 2023 foram a redução da cotação (-1,1 cent/kg) e dos custos médios de Armazenagem Distribuição e Comercialização (-7,2 cent/kg). O IVA desceu 1,9 cent/kg, derivado da descida do PMVP", detalhou a Apetro.

A Apetro regista que os preços médios antes de impostos (PMAI) e o PMVP "não reagem imediatamente" à evolução das cotações, justificando-se com a longa cadeia de distribuição.