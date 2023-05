Sindicato volta a convocar greve na Portway exigindo aderir ao acordo de empresa

O Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal (STTAMP) voltou a convocar uma greve na Portway, entre 01 de julho e 31 de janeiro, exigindo a adesão ao acordo de empresa, segundo um comunicado hoje divulgado.

De acordo com a mesma nota, o sindicato disse que "na defesa dos direitos dos trabalhadores da Portway -- Handling de Portugal S.A. emitiu um pré-aviso de greve para a empresa".

A decisão teve em conta, disse o sindicato, que a Portway "se recusa terminantemente à adesão do STTAMP ao acordo de empresa, mostrando total indiferença à necessidade de auscultar esta organização sindical representativa dos trabalhadores desta empresa".

Além disso, "considerando que a Portway demonstrou intenção de negociar um novo acordo de empresa, insistindo na exclusão do STTAMP do âmbito dessas negociações", a estrutura sindical resolveu emitir um pré-aviso de greve "com âmbito em todos os aeroportos portugueses" das 00:00 horas do dia 01 de julho de 2023 às 24:00 horas do dia 31 de janeiro de 2024, ou até a administração da Portway permitir o acesso do STTAMP à mesa das negociações".

Em declarações por escrito à Lusa, Catarina Silva, do STTAMP, disse que "a Portway não pode encurralar os trabalhadores com acordos de empresa ou com a lei geral, conforme lhes dá mais jeito" e que "não devia impedir um sindicato, que mesmo impedido de aderir a um dos acordos e de participar nas negociações que estiveram ou estão a decorrer, continua a crescer dentro empresa".

No ano passado, o sindicato convocou uma greve de sete meses protestando por esta mesma questão, tendo a Portway avançado com uma providência cautelar que foi considerada "improcedente" pelo Tribunal Judicial da Comarca do Porto.