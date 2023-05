Última visita de Lula da Silva a Portugal atribuiu prioridade "inédita" a Portugal

O embaixador do Brasil em Lisboa disse hoje que a visita de Estado que o Presidente Lula da Silva fez em abril a Portugal atribuiu uma prioridade "inédita" na história das relações bilaterais entre os dois países.

Segundo Raimundo Carreira, o fator "decisivo" para a atribuição deste grau de prioridade foi o facto de a comunidade brasileira em Portugal ter triplicado nos últimos dez anos.

"A última visita de Estado do Presidente Lula a Portugal, que durou cinco dias, relançou as relações bilaterais a partir de um novo patamar, encerrando o hiato de uma década, desde a última visita oficial de um presidente brasileiro a Portugal", afirmou o diplomata, que hoje foi o orador convidado do almoço-debate do International Clube Portugal, que decorreu num hotel de Lisboa.

Nesse intervalo de dez anos, muita coisa aconteceu: "O comércio bilateral dobrou e tornou-se superavitário para o Brasil, os fluxos de investimento aumentaram significativamente e a comunidade brasileira em Portugal mais que triplicou", salientou.

Na sua opinião, foi, aliás, este último aspeto que "marcou de forma decisiva as relações bilaterais".

"Estudantes, pesquisadores, investidores, artistas e trabalhadores brasileiros passaram a impactar a sociedade, a economia e a própria política doméstica portuguesa", referiu.

Neste contexto, "ao escolher Portugal para a sua primeira visita ao continente europeu e ao fazer-se acompanhar de uma robusta comitiva, o Presidente Lula demonstrou, com muita clareza, que o Brasil atribui a este país um nível de prioridade talvez inédito nos 198 anos de relacionamento bilateral" com os portugueses.

Uma visita que foi antecedida de um "intenso trabalho de negociação de acordos", frisou.

O embaixador apontou ainda outro motivo que justifica aquela prioridade dada pelo Brasil a este relacionamento com Portugal: a da consolidação de "uma nova dinâmica que posicione o Brasil no topo dos países que mais recebe investimentos portugueses".

Em sentido inverso, lembrou que "o Brasil é hoje o segundo maior investidor direto de fora da União Europeia em Portugal"

A visita de Estado do Presidente Lula da Silva a Portugal decorreu entre 21 e 25 de abril e na cimeira entre os dois Estados foram assinados 16 acordos. "Número particularmente impressionante quando se leva em conta que o novo governo assumiu [o poder] há poucos meses", salientou.

O tema da intervenção do diplomata brasileiro foi "As relações bilaterais Brasil-Portugal no contexto da XIII Cimeira Luso-Brasileira".