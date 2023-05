NewsMuseum organiza debate para reflectir sobre as mudanças que o 25 de Abril trouxe ao jornalismo

O NewsMuseum anunciou que irá organizar uma mesa-redonda, denominada "25 de Abril em manchete", para refletir sobre as mudanças que o 25 de abril trouxe ao jornalismo.

A iniciativa terá lugar esta quinta-feira, dia 4 de maio, às 17:30, em Sintra, numa sessão que conta com a presença do presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, da comissária executiva da Estrutura de Missão para as Comemorações do 50.º aniversário da revolução de 25 de Abril de 1974, Maria Inácia Rezola e do capitão de abril, Vasco Lourenço.

O NewsMuseum é um espaço de entretenimento dedicado ao Jornalismo, media e comunicação.