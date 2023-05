Primeiro-ministro português em visita oficial a Angola nos dias 05 e 06 de junho

O primeiro-ministro português, António Costa, vai realizar uma visita oficial a Angola nos dias 05 e 06 de junho, tendo previstos encontros com o Presidente João Lourenço, empresários e com a comunidade portuguesa.

Segundo uma nota divulgada hoje pelo gabinete de António Costa, a visita decorre a convite de João Lourenço e "tem como objetivo o reforço das relações bilaterais entre Portugal e Angola a nível político, económico e cultural" .

A "valorização de áreas como a engenharia e construção, o agroalimentar, a energia e o turismo" estarão em destaque durante os dois dias da estada de António Costa em Angola.

A última visita oficial do chefe do Governo português a Angola realizou-se em setembro de 2018.

Após a visita a Angola, António Costa parte para a África do Sul, onde participará, no dia 07 de junho, no programa das comemorações do Dia de Portugal junto da comunidade portuguesa ali residente, juntamente com o Presidente da República.