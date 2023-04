Bolsonaro recebido por multidão no primeiro acto público após regresso ao Brasil

O ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi hoje recebido por uma multidão no aeroporto da cidade de Ribeirão Preto, naquele que foi o seu primeiro evento público desde que regressou ao Brasil após três meses nos Estados Unidos.

Centenas de apoiantes do líder de extrema-direita aplaudiram-no de pé no aeroporto da cidade do interior do estado de São Paulo e um grupo igualmente numeroso acompanhou-o, numa caravana de carros e motas, num périplo que Bolsonaro fez na carroçaria de uma carrinha entre o terminal do aeroporto e uma quinta próxima onde se alojou.

Num evento com clima de campanha eleitoral, os apoiantes do ex-Presidente, que se aglomeraram no aeroporto várias horas antes da chegada do líder do Partido Liberal (PL), no início da tarde, gritaram palavras de ordem contra o atual Presidente, o progressista Luiz Inácio Lula da Silva. "Lula, ladrão, seu lugar é na prisão", gritavam, em referência às condenações por corrupção impostas ao líder do Partido dos Trabalhadores (PT), que foram posteriormente anuladas. Os apoiantes do anterior Presidente, vários deles não reconhecendo a vitória de Lula da Silva nas eleições de outubro passado, também gritaram "slogans" de grupos conservadores como os em defesa da família.

Jair Bolsonaro desembarcou em Ribeirão Preto para visitar na segunda-feira a Feira Internacional de Tecnologia Agrícola (Agroshow), para a qual foi convidado por associações de produtores rurais, um dos setores mais beneficiados pelo anterior governo (2019-2022).

Esta foi a primeira vez que saiu de Brasília para participar num evento público desde que chegou ao Brasil há exatamente 30 dias, depois de três meses nos Estados Unidos, para onde viajou um dia antes do fim do mandato. Desde 30 de março, o líder da extrema-direita apenas participou num evento na sede do Partido Liberal, onde foi proclamado líder da oposição a Lula da Silva, e em dois interrogatórios a que foi sujeito pela Polícia Federal no âmbito do processo em que é arguido. O primeiro pela alegada tentativa de se apropriar de algumas joias valiosas que recebeu da Arábia Saudita e o segundo por ter alegadamente incentivado os atos golpistas de 08 de janeiro, quando milhares de "bolsonaristas" invadiram as sedes da Presidência da República, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, numa tentativa de forçar um golpe contra Lula da Silva.

Jair Bolsonaro aterrou em Ribeirão Preto no meio de uma polémica gerada pela decisão dos organizadores da feira agrícola de o convidarem para a cerimónia de abertura do evento e, ao mesmo tempo, retirarem o convite ao ministro da Agricultura de Lula da Silva, Carlos Fávaro.

A polémica obrigou os organizadores a cancelar a cerimónia de abertura da Agrishow e o estatal Banco do Brasil a retirar o patrocínio ao evento. Jair Bolsonaro foi recebido em Ribeirão Preto por inúmeros parlamentares e seus ex-ministros, como Ricardo Salles, Mário Frias e Marcos Pontes, que pediram aos seus seguidores nas redes sociais que fizessem uma grande receção ao ex-Presidente.