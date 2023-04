Desalojados de prédio que ruiu no Porto acolhidos em edifício da igreja católica

A Diocese do Porto e a Segurança Social acordaram albergar em Ermesinde, até terça-feira, nove desalojados do prédio que desabou na quinta-feira na Rua 31 de Janeiro, disse hoje à Lusa Helena Souto, da organização Habitação Hoje (HH).

Segundo a porta-voz da HH, os nove cidadãos do Bangladesh poderão passar a pernoitar no Seminário do Bom Pastor. A solução, provisória, foi conseguida no sábado ao princípio da noite, mas segundo Helena Souto, dado que os desalojados "não possuem outro recurso além do trabalho, é difícil que alguns consigam pernoitar no seminário". "Alguns deles trabalham até às 02:00, não conseguem entrar no seminário até à meia-noite, como determina o regulamento da instituição", explicou a responsável da organização.

A derrocada do prédio de três andares deixou desalojadas 15 pessoas, sendo que três, por determinação da Segurança Social estão alojadas até terça-feira numa pensão no Bonfim e outras três, uma família com uma criança de dois anos, ficam a dormir em casa de conhecidos. "Esta família, caso assim o entenda, pode passar a dormir no seminário, o problema é que só há nove vagas", explicou Helena Souto.