Coprodução portuguesa "Souvenirs d'une journée parfait" recebe menção no Visions du Réel

A curta-metragem "Souvenirs d'une journée parfait", da realizadora libanesa Davina Maria, com coprodução portuguesa, recebeu uma menção especial na competição internacional de médias e curtas-metragens do festival suíço Visions du Réel, anunciou hoje a organização.

A curta-metragem de 17 minutos é feita de fotografias e ilustrações que retratam as práticas artísticas de Maria e do ilustrador Dominique Goblet, representando o seu fascínio pela praia em Ostend, na Bélgica, segundo a sinopse da obra.

De acordo com a organização do festival, o filme é uma coprodução entre Bélgica, Líbano, Hungria e Portugal.

O prémio do festival para melhor curta-metragem foi para "Losing Ground", de autoria anónima, feito em Myanmar, na antiga Birmânia.

O grande prémio do júri da competição internacional de longas-metragens do evento foi para "While the Green Grass Grows", de Peter Mettler.

Dedicado ao documentário, o Visions du Réel, que começou no dia 21 de abril, realizou este ano a sua 54.ª edição e contou com vários trabalhos portugueses no programa, de Catarina Mourão, Tomás Paula Marques e Basil da Cunha.