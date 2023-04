"Sou lésbica e estou preparada para tudo", assume Mariana Mortágua

A deputada do Bloco de Esquerda e candidata à liderança do partido, Mariana Mortágua assumiu na SIC Notícias que é lésbica e está "preparada para tudo". A revelação foi feita a propósito do mais recente processo judicial que lhe foi movido e que foi arquivado pelo Tribunal Central de Instrução Criminal, iniciativas que a deputada encara como tentativas de "desgaste público".

No arranque do frente a frente 'Linhas Vermelhas', com a antiga deputada do CDS-PP, Cecília Meireles, na segunda-feira à noite, a deputada do BE pediu "dois minutos emprestados" para comentar os três processos judiciais que, no último ano, foram movidas contra si, todos arquivados.

"Eu sei que este tipo de pressão e de perseguição política vai continuar e vai até subir de tom e subir de nível", disse Mariana Mortágua, defendendo que "estes processos têm um intuito muito claro que é o desgaste público seja porque no decorrer destes processos a comunicação social vai dando nota que eles acontecem, mesmo que o seu desfecho seja o arquivamento".

"Seja porque eu sou mulher, seja porque sou de esquerda, seja porque sou uma mulher lésbica, seja porque sou filha de um resistente antifascista, com um passado e uma importante história, seja porque aparentemente tenho o dom de incomodar algumas pessoas com muito poder. E eu sei que, para algumas pessoas, nos dias que correm, vale tudo na política, e a mim resta-me dizer que estou preparada para tudo. Vou continuar a ser quem sou e a fazer exatamente o meu trabalho como tenho feito até aqui", disse, passando depois a comentar as mais recentes revelações da comissão parlamentar de inquérito à TAP, onde tem assento.

Na passada sexta-feira, o Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) decidiu arquivar o processo contra Mariana Mortágua, no qual a deputada do BE era acusada de violar o regime de exclusividade por fazer comentário político na SIC Notícias.