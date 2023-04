Milhares de pessoas manifestam-se em Londres em defesa do planeta

Dezenas de milhares de pessoas convocadas pela organização ecologista Extinction Rebellion (XR) manifestaram-se hoje em Londres, por ocasião do Dia da Terra, na segunda de quatro jornadas de ação contra as alterações climáticas.

Segundo os organizadores, foram 60.000 os manifestantes que participaram numa marcha, com faixas e disfarces de animais, desde a abadia de Westminster, passando por vários edifícios oficiais, até à praça do Parlamento, onde encenaram uma "morte coletiva" em memória da biodiversidade perdida.

Nestes quatro dias de protesto, entre sexta-feira e segunda-feira, a XR promove várias iniciativas para exigir do Governo mais medidas contra os combustíveis fósseis e para limitar o aquecimento global.

A iniciativa conta com o apoio da atriz Juliet Stevenson, da escritora Zadie Smith, do produtor e compositor Brian Eno, da defensora dos direitos humanos Bianca Jagger e do grupo "She Drew The Gun", entre outros, segundo um comunicado.

Na sexta-feira, cerca de 20.000 ativistas fizeram piquetes em frente a edifícios públicos para denunciar o fracasso das políticas ambientais, enquanto hoje o desfile é centrado na biodiversidade.

O terceiro dia de ação, no domingo, coincide com a maratona de Londres, mas os organizadores, que suavizaram o estilo dos protestos depois das críticas que receberam no passado, comprometeram-se a não interromper o evento.