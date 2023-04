Crise na TAP, combate à inflação e Benfica fora da Champions destacam-se na imprensa

Bom dia. Estas são as capas dos jornais e revistas nacionais publicados nesta quinta-feira, 20 de Abril de 2023.

Na revista Visão:

- "Quem ganha com a inflação. Como o aumento das margens de lucro fez disparar o custo de vida e penalizou os consumidores"

- "Os setores que estão a beneficiar mais com a crise"

- "Onde os preços podem baixar"

- "Investigação. Abusos, compadrios e endogamia na academia"

- "O que contam as vítimas dos casos silenciados nas universidades portuguesas"

- "Caso TAP. Novos documentos sobre os 'fundos Airbus'"

- "Bernardo Blanco. O deputado [do IL] que brilha aos 27 anos"

- "Saúde. Quando o convívio substitui os medicamentos"

Na revista Sábado:

- "Entrevista exclusiva. Bárbara Guimarães conta tudo.

- "Educação. Quando era normal aprender e ensinar com bofetadas e puxões de orelhas"

- "Investigação. Raio X ao caos no Centro Hospitalar do Algarve"

- "Os insultos, piadas racistas e cenas de 'bullying' dos deputados do Chega"

No Correio da Manhã:

- "Governo esconde despedimento na TAP. Oposição exige ver o parecer jurídico que determinou saída da CEO"

- "Executivo diz que não quer dar armas a Christine"

- "Inter-Benfica (3-3). Acabou o sonho europeu"

- "Sporting-Juventus. Onda de esperança em Alvalade"

- "Morte assistida. Marcelo volta a travar a eutanásia"

- "Dez detidos. Apanhado 'gang' que roubava alunos"

- "Alerta máximo. Navio-espião russo passa ao largo de Portugal"

- "Maioria contra arrendamento forçado"

- "Santo Tirso. Padre acusado de perseguir funcionários"

- "Ex-fuzileiro de matar PSP envolvido em espancamento"

No Público:

- "Novo apoio do Governo vai beneficiar quem recebe pensões mais elevadas"

- "PS, 50 anos. Partido que se fez contra a ditadura promete luta contra populismo"

- "Maioria parlamentar pronta para ignorar dúvidas de Marcelo confirmando lei da eutanásia na AR"

- "Geopolítica. China e Rússia reforçam aposta na cooperação militar"

- "Europa. Seca, incêndios e calor revelam retrato de 2022 'assustador'"

- "Envelhecimento. Governo prevê apoios a aldeias comunitárias para idosos"

- "Champions. Benfica diz adeus à Europa com empate (3-3) em Milão"

- "Teatro Nacional S. João. Ricardo Pais regressa a uma casa que conhece para encenar obra-prima de Eugene O'Neill"

- "Coletivo Afrontosas. Nova associação apresenta-se para trazer um 'olhar negro e queer' à arte e à educação"

No Jornal de Notícias:

- "Recurso ao cartão de crédito cresce apesar dos juros altos"

- "Liga dos Campeões. Inter 3-3 Benfica. Arrivederci. Empate pressiona águias a salvar a época com a Liga"

- "TAP. Governo foge a mostrar documentos sobre saída da ex-CEO"

- "Violência. Paciente morto com pancada do seu cuidador informal"

- "Eutanásia. Deputados preparam-se para aprovar lei vetada"

- "Inflação. Um milhão de famílias recebe apoio de 90 euros"

- "Porto. Obras da Linha Rosa do metro travam carros na Rua 31 de Janeiro"

- "Há 25 mil doentes a pedir radioterapia em Viana para evitar viagens até ao Porto ou Braga"

- "Cultura. Ricardo Pais regressa ao Teatro Nacional de S. João"

No Diário de Notícias:

- "Governo arrisca crime de desobediência ao ocultar parecer sobre despedimento [TAP]"

- "Tráfico de pessoas. Extinção do SEF acabou com Unidade Anti-Tráfico. Técnicos preocupados com as vítimas"

- "Pré-publicação de 'Uma Longa Viagem' de Céu e Silva. Maria Filomena Mónica: 'Eu era uma menina queque, loura e muito gira, que usava minissaia'"

- "Eutanásia. Ao quarto veto, maioria na AR admite reconfirmar diploma"

- "Legislatura. Direita e Marcelo já conversam como se as eleições antecipadas fossem certas"

- "AL em Lisboa. Maioria de esquerda força suspensão até maio do debate sobre mudanças"

- "Prova de aferição. Diretores, pais e professores, todos contra o exame digital"

- "Carlos Malamud: 'Brasil tem a melhor diplomacia da América Latina'"

- "Champions. Benfica dá luta, mas acaba empatado em Itália e fica fora da competição"

No Negócios:

- "Convergência com UE tarda após 40 anos de fundos"

- "Os primeiros avisos do PT2030. Saiba como se pode candidatar"

- "Encargos com dívida pública não eram tão baixos desde 2006"

- "Sustentabilidade 20|30. Medina promete 'ir mais longe' no corte do IRS"

- "Turistas nacionais estão a gastar mais nas viagens ao estrangeiro"

- "Restauração ganha quota à distribuição nas vendas de vinho"

- "Sondagem. Oito em cada 10 querem limites a juros no crédito"

- "TAP. Pagamentos efetuados a Neeleman geram dúvidas legais"

No Record:

- "Inter Milão-Benfica (3-3). Ponto de honra. Águias empatam nos descontos e limpam imagem dos últimos jogos"

- "Sporting-Juventus. Leão joga com 12"

- "FC Porto. Toni Martínez por 60 MEuro"

- "Fora das nomeações. Árbitro de Alvalade e VAR de Chaves na jarra"

No A Bola:

- "Inter-Benfica (3-3). Ter alma e não ter asas"

- "FC Porto. Toni Martínez até 2027 e cláusula de 60 milhões"

- "Sporting-Juventus. Venha a Juve!"

- "'No nosso máximo conseguimos passar a Juventus', Rúben Amorim"

E no O Jogo:

- "Inter-Benfica (3-3). 'Addio Champions. Águias travam série de derrotas, mas despedem-se de mais uma prova"

- "Sporting-Juventus. Mais um tubarão na ementa"

- "FC Porto. Amarrado por 60 MEuro. Toni Martínez viu o contrato prolongado por dois anos e cláusula de rescisão subiu"

- "Braga. Uma cidade inteira a puxar pelo título"