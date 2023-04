Kremlin diz que a Rússia quer conhecer proposta brasileira "para a paz"

A Rússia quer conhecer "mais detalhes" sobre a iniciativa brasileira para a paz na Ucrânia, disse hoje em Moscovo o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

"No que diz respeito à iniciativa da parte brasileira, é prematuro valorizá-la. É precisa ter mais informação e mais detalhes", disse Peskov na conferência de imprensa diária na capital da Rússia.

O porta-voz do Presidente Vladimir Putin acrescentou que o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov, está neste momento no Brasil onde vai conhecer diretamente a proposta de Brasília.

Segundo Peskov, "qualquer ideia que tome em consideração os interesses da Rússia, as preocupações da Rússia, merece atenção".

O Brasil mantém uma posição de neutralidade desde a invasão da Ucrânia pelas forças de Moscovo e recusa a imposição de sanções ao Governo russo por parte das "potências ocidentais".

No domingo, o chefe de Estado brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, reiterou, em Abu Dabi, a proposta sobre a "criação do G20 para a paz" na Ucrânia com a participação de países latino-americanos.

Lula da Silva, que abordou inicialmente o assunto na República Popular da China, voltou a afirmar que os Estados Unidos e a União Europeia estão a "contribuir na continuidade" do conflito.

"A decisão sobre a guerra foi tomada por dois países. Agora, o que estamos a tratar é de constituir um grupo de países que não têm nada a ver com a guerra, que não querem a guerra, que querem construir a paz no mundo, para que possamos falar quer com a Rússia quer com a Ucrânia", disse Lula da Silva no final da deslocação a Abu Dabi.

O Presidente brasileiro que regressou na segunda-feira a Brasília prepara para breve uma deslocação à Venezuela, Nicarágua e Cuba, países próximos de Moscovo na América Latina.

Na segunda-feira, Lavrov foi recebido por Lula da Silva depois do encontro entre o chefe da diplomacia da Rússia e o homólogo brasileiro, Mauro Vieira, em Brasília.

De acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil, durante o encontro não foram abordadas "as questões da guerra" mas sim em "questões de paz.

Durante os dias 22 e 25 de abril o chefe de Estado do Brasil realiza uma viagem de Estado a Portugal onde participa nas cerimónias do Dia da Revolução, na Assembleia da República.

O chefe de Estado português lembrou na segunda-feira as posições do Brasil na ONU sobre a guerra na Ucrânia até fevereiro, já com Lula Presidente, "ao lado de Portugal, da UE, dos EUA, da NATO, contra a Federação Russa".

Em declarações aos jornalistas, disse que a visita de Estado que Lula da Silva vai realizar a Portugal "não tem nada a ver com a posição sobre a Ucrânia, nem tem nada a ver com as polémicas internas", e rejeitou qualquer arrependimento pelo convite ao seu homólogo: "Não, não me arrependi de coisa nenhuma".

O Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, João Gomes Cravinho, defendeu na segunda-feira que a posição portuguesa sobre a invasão russa da Ucrânia é clara e que as declarações do Presidente do Brasil sobre o conflito na Ucrânia não embaraçam Portugal.