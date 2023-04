Wall Street fecha sem rumo mas com variações inferiores a uma décima

A bolsa nova-iorquina acabou hoje sem rumo definido, mas com variações inferiores a uma décima, depois de uma sessão hesitante, com os investidores a digerirem numerosos resultados empresariais.

Os resultados definitivos indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average cedeu 0,03% e o tecnológico Nasdaq 0,04%, ao passo que o alargado S&P500 avançou 0,09%.

Vários bancos importantes anunciaram resultados trimestrais e mostraram que, "se os investidores não veem reais traumatismos no setor bancário", depois das dificuldades de março, "estão a escolher ganhadores e perdedores", comentou Steve Sosnick, da Interactive Brokers.

Assim, o Bank of America, o segundo maior banco dos EUA, segundo a dimensão de ativos, viu os seus negócios aumentarem 13% no primeiro trimestre, apesar de o montante dos depósitos ter recuado oito por cento em termos homólogos. No final do dia, a sua cotação avançou 0,63%.

Ao contrário, o Goldman Sachs, afetado pela baixa dos negócios da sua banca de investimentos e dos seus corretores, divulgou uma baixa de cinco por cento do volume de negócios e de 19% dos lucros, o que provocou uma desvalorização acionista de 1,70%.

"Não tivemos uma crise do setor bancário mas, ao mesmo tempo, também não há uma confiança total nos bancos", julgou Sosnick.

Este analista apontou, ao observar o recuo dos depósitos nos conglomerados bancários, "demasiado importantes para falirem" como o Bank of America, que "o dinheiro se refugia nos mercados de capitais", designadamente nas obrigações do Tesouro.