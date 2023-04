MNE russo chegou a Caracas para passar revista à agenda de cooperação bilateral

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov, chegou a Caracas, onde deverá reunir-se, nas próximas horas, com o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a vice-presidente, Delcy Rodríguez.

A chegada foi confirmada pelo seu homólogo venezuelano, Yván Gil e tem lugar no âmbito de um périplo de Serguei Lavrov por vários países da América Latina do qual já fez parte uma passagem pelo Brasil.

"Em nome do Presidente Nicolás Maduro Moros e do povo da Venezuela, damos as boas-vindas ao MNE russo Sergey Lavrov, com quem iremos passar revista a diferentes aspetos da agenda de cooperação, para continuar a avançar no reforço da nossa aliança estratégica", anunciou Yván Gil na sua conta do Twitter.

Entretanto, o canal estatal "Venezuelana de Televisão (VTV)" divulgou imagens da chegada de Sergey Lavrov ao Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, pelas 14:26 horas locais (19:26 em Lisboa).

O ministro russo foi recebido pelo vice-ministro venezuelano de Relações Exteriores para a Europa, Franklin Ramírez, o embaixador da Rússia em Caracas, Sergey Mélik-Bagdasárov, e o representante da Venezuela em Moscovo, Jesus Salazar Velásquez.

Sergey Lavrov iniciou, em 17 de abril, um périplo pela América Latina, que além do Brasil e da Venezuela, inclui uma visita a Cuba e a Nicarágua.

A Rússia e a Venezuela têm mais de 70 anos relações bilaterais.

Cracas e Moscovo assinaram, nos últimos anos 36 acordos de cooperação bilateral nas áreas petrolífera, minaria, industrial, saúde, educação, cultura, e ciência e tecnologia.