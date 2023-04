EUA designam procurador para investigar crimes russos

O procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, anunciou, esta segunda-feira, que o Departamento de Justiça vai designar um procurador para investigar os delitos cometidos pela Rússia na Ucrânia.

O procurador norte-americano deverá trabalhar para o designado "Centro internacional para o indiciamento do crime de agressão contra a Ucrânia", formado pela Equipa Conjunta de Investigação (JIT), formada pela Ucrânia, Estónia, Letónia, Lituânia, Polónia, Eslováquia e Roménia para a investigação de crimes de guerra russos em território ucraniano.

Garland anunciou a medida após uma reunião com o homólogo ucraniano, Andriy Kostin, e explicou que resulta do memorando de entendimento assinado na sua viagem em março a Lviv (oeste da Ucrânia) e onde foi acordado facilitar a cooperação e coordenação com este centro.

Este fiscal "permitirá acesso aos importantes recursos do Departamento que elaborámos em resposta a esta crise", afirmou Garland.

O Departamento de Justiça também planeia enviar, no próximo verão, um assessor legal residente para a embaixada dos Estados Unidos em Kiev.

Na sua reunião, os dois procuradores abordaram o futuro da justiça na Ucrânia, discutiram as formas de cooperação e reafirmaram o compromisso "de proteger a democracia e o Estado de direito".

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia -- foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

As informações sobre a guerra na Ucrânia divulgadas pelas duas partes envolvidas no conflito não podem ser frequentemente confirmadas de forma independente.