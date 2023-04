Marinha realiza resgate de homem de nacionalidade estrangeira

A Marinha Portuguesa, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), coordenou durante o dia de ontem e de hoje, uma operação de busca e salvamento de um homem com 29 anos, de nacionalidade bósnia, que estava bordo do navio cruzeiro 'Mein Schiff 3' com pavilhão de Malta (vinha de Canárias).

O navio que se encontrava a navegar a cerca de 373 milhas, o equivalente a 691 quilómetros, a Sudoeste do Cabo São Vicente, efetuou um pedido de auxílio que chegou ao MRCC Lisboa, por via de uma chamada telefónica, pelas 15 horas e 30 minutos, sobre um passageiro com convulsões.

De imediato, foi informado o CODUMAR que efetuou a avaliação do estado da vítima e determinou como um caso não urgente, por isso a vítima foi resgatada hoje, em coordenação com a Capitania de Cascais.

Hoje, na parte da tarde, o navio aproximou-se da cidade de Cascais e foi empenhada uma lancha salva-vidas SR-27 que efetuou o transporte do passageiro para terra que foi depois transportado para uma unidade hospitalar.

A Marinha através dos seus Centros de Busca e Salvamento Marítimo, garante uma resposta contínua em todo o território nacional a incidentes que possam ocorrer, recorda a autoridade.