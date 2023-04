Guterres condena fortemente violência no Sudão

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou hoje fortemente os confrontos entre os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (RSF) e as Forças Armadas no Sudão e pediu o fim imediato das hostilidades.

"O secretário-geral pede aos líderes das RSF [na sigla em inglês] e das Forças Armadas sudanesas que cessem imediatamente as hostilidades, restabeleçam a calma e iniciem um diálogo para resolver a crise atual", disse o porta-voz do secretário-geral em comunicado.

حالة من الرعب تسيطر على المواطنين داخل مطار الخرطوم، عقب سيطرة قوة من ميليشيا الدعم السريع المتمردة على المطار.#السودان

A state of terror grips citizens inside Khartoum Airport, after a force of the rebel Rapid Support militia took control of the airport.#Sudan pic.twitter.com/59uWqholZJ — Sudan News (@Sudan_tweet) April 15, 2023

Guterres também enfatizou que qualquer "nova escalada nos combates terá um impacto devastador sobre os civis e agravará ainda mais a já precária situação humanitária no país".

"O secretário-geral colabora com os líderes da região e reafirma o compromisso das Nações Unidas de apoiar o povo do Sudão nos seus esforços para restaurar uma transição democrática e realizar as suas aspirações de construir um futuro pacífico e seguro", detalha o texto.

Por sua vez, o representante especial do secretário-geral para o Sudão e chefe da Missão Integrada de Assistência à Transição das Nações Unidas no Sudão (UNITAMS), Volker Perthes, anunciou hoje que contactou ambas as partes para lhes pedir que cessem imediatamente os combates, para garantir a segurança do povo sudanês e prevenir mais violência.

تواصل تحليق القوات الجوية واستهداف مقرات الدعم السريع#السودان pic.twitter.com/cnsxguWW0D — Sudan News (@Sudan_tweet) April 15, 2023

As RSF disseram hoje que não deporão as armas até que o Exército se renda, enquanto as forças armadas descreveram a grupo paramilitar sudanês como uma "milícia rebelde".

O caos desencadeado principalmente em Cartum e noutras cidades pelos confrontos deixou pelo menos três civis mortos e dezenas de feridos, segundo o Sindicato dos Médicos Sudaneses.

A Força Aérea Sudanesa começou hoje a bombardear posições do grupo paramilitar na tentativa de repelir a agressão, depois de as RSF acusarem o Exército Sudanês de atacar um dos seus quartéis-generais.

Os confrontos começaram hoje no Sudão, depois que a força de reação rápida, acusou o exército regular de atacar sua base em Cartum. #Sudan #Cartum #Afrique pic.twitter.com/JvlJS2lU22 — Hugo Borges (@HugoBor73884636) April 15, 2023

As RSF indicaram ter assumido o controlo do Palácio Presidencial, bem como do aeroporto internacional de Cartum, o maior do Sudão, afirmação que as Forças Armadas desmentiram.

Estes confrontos surgem dois dias depois de o Exército ter alertado para uma "situação perigosa" no país que poderia conduzir a um conflito armado, na sequência da mobilização das RSF na capital sudanesa e noutras cidades sem o consentimento ou coordenação das Forças Armadas.

آثار الدمار على صالة الوصول بمطار الخرطوم، عقب عمليات تخريب قامت بها ميليشيا الدعم السريع المتمردة.#السودان

Effects of destruction on the arrivals hall at Khartoum Airport, following sabotage operations carried out by the rebel Rapid Support militia.#Sudan pic.twitter.com/9Txf5gDXC4 — Sudan News (@Sudan_tweet) April 15, 2023

Essa mobilização ocorreu durante as negociações para chegar a um acordo político definitivo que pusesse fim ao golpe de 2021 e conduzisse o Sudão a uma transição democrática, pacto cuja assinatura foi adiada duas vezes neste mês justamente por causa das tensões e rivalidades entre os Exército e as RSF.