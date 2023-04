Resgatados 23 migrantes numa embarcação a sul de Maiorca

A Guarda Civil e o Resgate Marítimo interceptaram na terça-feira uma nova embarcação nas águas do sul de Maiorca com 23 migrantes, informou hoje a Delegação do Governo.

O resgate ocorreu na terça-feira à noite e os migrantes, norte-africanos e africanos subsaarianos, encontram-se bem de saúde.

Um helicóptero do Resgate Marítimo e patrulhas de Segurança Cidadã dos postos de Santanyí e Felanitx também participaram da operação de resgate.

No total, na terça-feira chegaram seis barcos às Ilhas Baleares, cinco às águas de Maiorca e Cabrera e um sexto a Formentera, onde viajavam 134 migrantes.

Este ano chegaram ao arquipélago 18 barcos com 320 migrantes, segundo a agência de notícias espanhola EFE.

Em 2022 foram detectados 174 barcos irregulares com 2.570 ocupantes nas costas das Baleares, segundo dados do Ministério do Interior.