"The Trash Traveler" quer recolher mais de um milhão de beatras em Portugal

O ativista alemão Andreas Noe, conhecido por "The Trash Traveler", pretende recolher em Portugal mais de um milhão de beatas numa semana, numa iniciativa de sensibilização ambiental por ocasião do Dia da Terra, que se assinala este mês.

Anunciada pela organização como "A Maior Limpeza de Beatas do Mundo", a ação destina-se a todos os que quiserem participar na sensibilização da comunidade para a questão climática e vai decorrer entre 15 e 23 de abril. O Dia da Terra assinala-se a 22 de abril.

Sob o lema "Pequenos atos fazem a diferença", a iniciativa segue-se à limpeza realizada em 2021, que juntou mais de 600 pessoas e 70 Organizações Não Governamentais (ONG), na recolha de mais 1,1 milhões de beatas.

O objetivo da presente edição é ultrapassar aquele número, em apenas uma semana, estando já confirmado o apoio de 60 entidades, entre municípios, ONG e outras estruturas públicas e privadas.

O projeto "The Trash Traveler" teve início em 2009, pela mão do biólogo molecular Andreas Noe, que "aterrou em Portugal para surfar nas praias de Lisboa e se tornou ativista depois de não conseguir ignorar a quantidade de lixo que encontrou", de acordo com a informação divulgada.

"É fácil começar a agir pelo planeta se começarmos com um passo simples, como apanhar uma beata de cigarro. É um gesto simples que nos conecta à natureza e nos leva à procura de soluções ambientais maiores. É por isso que dizemos sempre que uma ação pelo lixo é uma ação pelos oceanos, é uma ação pelo clima", afirma o autor do projeto, citado em comunicado.

A beatas recolhidas por entidades públicas e privadas, escolas, autarquias e grupos de cidadãos, podem ser entregues em vários locais, existindo um site onde podem ser consultadas as atividades programadas (https://thetrashtraveler.org/worlds-biggest-butt-pick-up/).

"Todos aqueles que quiserem participar podem recolher beatas e entrega-las nas ações organizadas ou contactar a organização para perceber qual o ponto de entrega mais próximo. As beatas poderão ser entregues em formato presencial no evento de encerramento no dia 23 de abril, às 14:00, no Parque das Nações, em Lisboa, onde todas as beatas recolhidas serão contabilizadas e expostas no chão de forma artística", lê-se na página do projeto.

Estão previstas ações de limpeza com a equipa do projeto junto à estação de São Bento, no Porto (a 18 de abril), em Setúbal (local a divulgar, 19 abril), junto à Faculdade de Ciências, em Lisboa, no Campo Grande (20 abril), na Costa da Caparica (dia 21), junto ao restaurante "Barbas", entre outros locais.

A iniciativa tem como parceira a Fundação Oceano Azul, entre outras entidades.