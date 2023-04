Estudo indica que Açores devem criar estratégia concertada para atrair nómadas digitais

Os Açores devem criar, com urgência, uma estratégica concertada entre várias entidades para se posicionarem no mercado dos nómadas digitais, em que outras regiões já deram passos significativos, indica um estudo promovido pelo Terinov, divulgado hoje.

"É urgente, no sentido de os Açores se posicionarem nesse mercado [nómadas digitais], porque esse mercado está em expansão e temos ilhas que já são referências como destinos. Os Açores, para aparecerem, devem desenvolver uma estratégia concertada entre Governo Regional, câmaras municipais, mesmo juntas de freguesia, associações locais, no sentido de maximizar a experiência e a disponibilização de recursos para que essas pessoas se possam instalar", adiantou, em declarações aos jornalistas, o coordenador da incubadora do Terinov, Rui Valadão.

O Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira (Terinov) é uma das entidades parceiras do projeto Smart-Eco, financiado pelo programa Interreg, da União Europeia, que envolve entidades dos Açores, da Madeira e das Canárias, mas também de Cabo Verde, Senegal e Mauritânia.

O projeto, que visa a inovação tecnológica das empresas e a criação de um ecossistema local digital nos territórios envolvidos, tem entre os objetivos a criação de um programa para geração e atração de talentos digitais.

A Blast Think, empresa sedeada no Terinov, realizou um estudo, apresentado hoje, em Angra do Heroísmo, sobre o potencial da ilha Terceira na atração de nómadas digitais, analisando o exemplo de outras ilhas ultraperiféricas, como Fuerteventura, Canárias ou Madeira.

"Foi feito um mapeamento de condições, em termos de locais para eventualmente esses nómadas digitais se instalarem, de onde trabalharem, onde ficarem. Mas foi um estudo feito de dentro para dentro. Foram consultados alguns nómadas, mas ainda não temos uma amostra significativa que nos permita tirar conclusões", adiantou Rui Valadão.

A Madeira, por exemplo, aproveitou a pandemia para implementar uma estratégia de captação de "turistas formais", fazendo um investimento na Costa do Sul, para albergar nómadas digitais.

"Não é só o alojamento, é ter disponibilização de serviços de qualidade, nomeadamente internet, onde eles possam desenvolver a sua atividade", explicou o coordenador da incubadora do Terinov.

Segundo Rui Valadão, os Açores não têm de seguir exatamente o mesmo modelo, mas devem definir uma estratégia, coordenada entre várias entidades, para realçar as suas condições de atratividade.

O executivo açoriano já anunciou que está a trabalhar num projeto piloto, chamado DNA Azores, que prevê, entre outras medidas, a criação de uma plataforma online para rastrear nómadas digitais, de uma rede de espaços de 'co-working' e de um sistema de recompensas.

"Numa fase inicial, acho que [o Governo Regional] deve fazer o que está a fazer, mas depois deve haver uma materialização, através de uma comunicação consistente e abrangente, porque os nómadas podem vir de qualquer lado. Devem utilizar os projetos que já têm algum espaço no mercado, para fazer chegar a palavra", salientou o coordenador da incubadora do Terinov.

Apesar de não serem um "destino de praia, diversão e serviços turísticos" como outras regiões estudadas, os Açores têm as suas "particularidades", que podem atrair outro tipo de nómadas digitais.

"Os Açores têm condições, seja a proximidade com a natureza, seja a possibilidade de trabalhar remotamente no meio do Atlântico, porque há pessoas que são atraídas por esse tipo de condições. Os Açores têm a sua posição no mercado. Ainda carece de validação", frisou Rui Valadão.