Os alinhamentos planetários são belos eventos celestiais que se podem observar sem equipamento especial. Hoje, iremos abordar a diferença entre um alinhamento planetário e um desfile planetário; iremos, também, mencionar as datas dos próximos alinhamentos planetários espectaculares no céu.

Alinhamento planetário trata-se de um termo que ocorre quando os vários planetas do nosso sistema solar se alinham na mesma área do céu ao mesmo tempo.

Desfile planetário trata-se de um termo informal, que indica a presença de vários planetas no céu numa só noite. Este desfile planetário é visível após o pôr-do-sol.

O alinhamento mais recente dos planetas foi na passada Terça-feira, dia 28 de Março.

5 alinhamentos de planetas: 28 de Março de 2023

Na noite de 28 de Março, cinco planetas - Júpiter, Mercúrio, Vénus, Úrano, e Marte - reuniram-se num pequeno sector do céu de 50 graus. As observações logo após o pôr-do-sol permitiram uma melhor visibilidade deste fenómeno. Perto do horizonte, foi possível ver dois objectos brilhantes - Júpiter (magnitude -2,1) e Mercúrio (magnitude -1,3). Estavam localizados na constelação Peixes, separados por cerca de um grau. Mais acima no céu, Vénus destacou-se com uma magnitude de -4,0 na constelação Áries. Seria possível ver Úrano nas proximidades, brilhando com uma magnitude de 5,8 a uma distância de cerca de 2° de Vénus, com recurso a um par de binóculos. Marte (magnitude 0,9) juntou-se ao alinhamento mais alto no céu, perto do primeiro quarto de lua na constelação Gemini.

O que é um alinhamento planetário?

Aqui estão duas definições comuns de um alinhamento planetário:

1. “Um evento astronómico quando os planetas se reúnem de perto num lado do Sol ao mesmo tempo, como visto de cima do Sistema Solar.”

Algumas pessoas pensam que os planetas do Sistema Solar podem formar uma linha recta tal como vista de cima do Sol. No entanto, os planetas não podem alcançar o alinhamento completo em três dimensões. Mesmo um agrupamento mais solto num quadrante (um sector de 90 graus) é extremamente raro. A reunião de todos os planetas num quadrante acontece apenas 7 vezes no actual milénio.

2. “Um fenómeno visual quando os planetas aparecem próximos uns dos outros num pequeno sector do céu, como visto da Terra.”

Quando a Terra é um dos planetas reunidos num dos lados do Sol, parece ao observador que vários planetas estão alinhados no céu. Quanto menor for o sector em que os planetas são vistos, mais espectacular será o alinhamento.

Não esquecer que os alinhamentos da primeira definição nem sempre são tão marcantes como os vistos da Terra. Mesmo quando todos os planetas se reúnem dentro de um quadrante no espaço, podem estar espalhados pela cúpula do céu. Além disso, quando os planetas interiores estão próximos da linha Terra-Sol, não os veremos no céu nocturno.

Será que os planetas formam uma linha no céu durante o alinhamento planetário?

Os planetas formam uma linha, mas não estão perfeitamente alinhados. Todos os planetas orbitam o Sol em quase o mesmo plano. Como resultado, ao ver da Terra, os outros planetas parecem mover-se ao longo do eclíptico, o caminho anual do Sol através do céu. Pode verificá-lo você mesmo com a aplicação de observação de estrelas Sky Tonight:

· Lance a aplicação e encontre a linha pontilhada amarela que contém o Sol e atravessa toda a esfera celestial - esta é a eclíptica.

· Mova-se ao longo desta linha, e acabará por encontrar todos os planetas dos lados da mesma. Ou pode digitar o nome do planeta desejado no campo de busca e tocar no botão alvo perto do seu nome. A aplicação mostrará a localização actual do planeta, e estará perto do eclíptico em qualquer data e em qualquer altura.

À medida que se move ao longo do eclíptico na aplicação, poderá reparar que se trata de um arco de horizonte a horizonte. No entanto, numa pequena parte do céu, o eclíptico parece uma linha recta. Pode ver isto ao olhar para o segmento do eclíptico que cabe no seu ecrã. É por isso que quando os planetas se aproximam num sector do céu durante um alinhamento, parece que estão a formar uma linha quase recta no céu.

Será o alinhamento de um planeta e o desfile de um planeta a mesma coisa?

"Desfile planetário" não é um termo astronómico oficial, por isso é usado mais livremente do que o termo "alinhamento planetário". Os alinhamentos planetários são coloquialmente chamados "desfiles planetários". Além disso, quando vários planetas são visíveis juntos numa noite, também pode ser chamado de "desfile planetário". Na astrologia, um desfile planetário ocorre quando vários planetas estão localizados na mesma constelação zodiacal.

Tipos de desfiles planetários

Os seguintes tipos de alinhamentos planetários são distinguidos de acordo com o número de planetas participantes:

· Mini-alinhamentos planetários - 3 planetas.

· Alinhamento planetário pequeno - 4 planetas.

· Grandes alinhamentos planetários - 5 ou 6 planetas.

· Grande alinhamento planetário (completo) - todos os planetas do Sistema Solar (+ Plutão por vezes).

Quando dois planetas estão próximos no céu, como é que se chama?

Quando dois planetas se encontram no céu, ainda não se trata de um alinhamento planetário. Pode ser a aproximação ou conjunção mais próxima. No nosso artigo dedicado, encontrará detalhes sobre as próximas conjunções planetárias.

Os próximos alinhamentos planetários

Planeie as suas observações planetárias para todo o ano de 2023 e mais além! E não perca o próximo alinhamento planetário - descrito em detalhe no início do artigo e actualizado regularmente.

Quando é que os planetas se alinharão em 2023?

Verifique os alinhamentos planetários visíveis a partir da Terra nos meses mais próximos.

· 11 de Abril: um pequeno alinhamento nocturno de Mercúrio, Úrano, Vénus e Marte dentro de um sector de céu de 35 graus.

· 24 de Abril: um pequeno alinhamento nocturno de Mercúrio, Úrano, Vénus, e Marte dentro de um sector de céu de 40 graus.

· 29 de Maio: um pequeno alinhamento matinal de Úrano, Mercúrio, Júpiter, e Saturno dentro de um sector do céu de 70 graus.

· 17 de Junho: um grande alinhamento matinal de Mercúrio, Úrano, Júpiter, Neptuno, e Saturno dentro de um sector do céu de 95 graus.

· 26 de Julho: um mini alinhamento noturno de Mercúrio, Vénus, e Marte dentro de um sector de céu de 15 graus.

· 24 de Agosto: ao pôr-do-sol, um mini alinhamento de Mercúrio e Marte e Saturno crescente dentro de um sector do céu de 175 graus; mais tarde à noite, um pequeno alinhamento de Úrano, Júpiter, Neptuno, e Saturno dentro de um sector do céu de 80 graus.

Os alinhamentos planetários mais esperados

Aqui estão alguns alinhamentos planetários discutidos nos meios de comunicação social. São dignos de nota porque apresentam muitos planetas que estão intimamente agrupados. No entanto, a maioria deles não acontecerá tão cedo, por isso não prenda a respiração.

A 8 de Setembro de 2040, cinco planetas de olhos nus (Mercúrio, Vénus, Marte, Júpiter e Saturno) estarão dentro de um círculo de 9 graus no céu. A lua crescente também será visível, posicionada entre Vénus e Saturno. A melhor hora para observações será por volta das 19:30h, hora local.

A 15 de Março de 2080, seis planetas - Vénus, Mercúrio, Júpiter, Saturno, Marte e Úrano - serão visíveis no céu da manhã, todos dentro de um sector de 82 graus. Este alinhamento é especialmente notável porque apresentará a "grande conjunção" de Saturno e Júpiter, que estará apenas a seis segundos arcos de distância.

A 19 de Maio de 2161, todos os planetas do Sistema Solar, incluindo a Terra, encontrar-se-ão de um lado do Sol a 69 graus um do outro. No entanto, os planetas parecerão estar espalhados por 171 graus no céu da Terra, observáveis imediatamente antes do amanhecer.

A 7 de Novembro de 2176, todos os planetas do Sistema Solar, incluindo a Terra, reunir-se-ão de um lado do Sol num raio de 78 graus uns dos outros. Do ponto de vista da Terra, os planetas estarão espalhados pelo céu, num raio de 162 graus uns dos outros.

Em 6 de Maio de 2492, todos os planetas do Sistema Solar, incluindo a Terra, se reunirão de um lado do Sol, num raio de 90 graus uns dos outros. No céu da Terra, os planetas estarão alinhados num raio de 162 graus uns dos outros.

