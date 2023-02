Lusodescendentes congratulam-se com alargamento da quota à 2ª. fase do ensino superior

A associação de jovens lusodescendentes Cap Magellan congratulou-se hoje com o alargamento à segunda fase da candidatura da quota reservada a estes estudantes para o ensino superior, e disse que vai manter-se empenhada em aumentar o número de beneficiários.

Até agora, a quota especial de 7% de lugares existia apenas para a primeira fase de candidatura, sendo complementada por uma quota de 3,5% dos lugares na segunda fase de candidatura, a partir do próximo ano letivo.

Em comunicado, a associação de jovens lusodescendentes, lusofónos ou lusófilos Cap Magellan congratulou-se com o anúncio que, afirmou, "está de acordo com os pedidos feitos pela associação às autoridades portuguesas, no sentido de facilitar a inscrição de cidadãos portugueses em instituições de ensino superior em Portugal".

"A Cap Magellan continuará a sua campanha de informação, em França, com o público alvo, a fim de aumentar o número de beneficiários (aproximadamente 700 em 2022, dos 3.500 lugares disponíveis)", lê-se na nota.

Ao mesmo tempo, garante que vai continuar a sensibilizar as autoridades portuguesas ligadas aos Negócios Estrangeiros, à Juventude e ao Ensino Superior, bem como os deputados eleitos pelo círculo eleitoral europeu, para a importância desta matéria.