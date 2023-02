NATO vai construir abrigos temporários para desalojados

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) vai construir refúgios temporários na Turquia, equipados para acolher pessoas desalojadas e deslocadas por causa dos devastadores terramotos de segunda-feira, anunciou hoje a organização.

"A NATO solidariza-se firmemente com o nosso aliado, a Turquia, e a criação destas instalações vai ajudar a salvar vidas", indicou, num comunicado, o secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, salientando que todos os Estados membros da organização "estão e vão continuar a proporcionar apoio substancial aos esforços de ajuda".

O comandante supremo aliado na Europa da NATO, general Christopher Cavoli, vai liderar as operações no terreno, acrescentou Stoltenberg, que não adiantou quantos abrigos serão instalados nem o número total de pessoas que poderão acolher.

Os abrigos a serem montados pela NATO são complexos que acolhem os quartéis-generais que normalmente são montados para exercícios e operações militares e que podem ser equipados com várias comodidades, como aquecimento, geradores elétricos e áreas de tratamento médico.

As autoridades militares da Aliança Atlântica estão já a estudar as melhores opções de transporte e logística, bem como os cronogramas de implementação do projeto, que será gerido pela Agência de Apoio e Compras da NATO (NSPA) a partir do Centro de Operações do Sul em Taranto (Itália).

Uma vez instalada, a infraestrutura, "provisória", complementará os barracões de inverno já instalados por vários Estados membros da NATO.

Milhares de membros das equipas de resposta a emergências de mais de 20 aliados da NATO e de 30 países parceiros, incluindo a Finlândia e a Suécia, que apresentaram a candidatura de adesão à Aliança Atlântica, estão atualmente envolvidos nas operações de socorro.

O apoio inclui equipas de busca com cães de resgate, especialistas em incêndios e engenharia estrutural, pessoal e material médico e ainda peritos em sísmica.

A ajuda está a ser prestada através do Centro Euro-Atlântico de Coordenação de Resposta a Catástrofes (EADRCC) da NATO, que é o principal mecanismo civil de resposta a emergências da Aliança na área euro-atlântica.

O centro está ativo durante todo o ano, funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, e nele participam todos os aliados da NATO e países parceiros, lembrou a organização.

O centro funciona, especificamente, como um sistema de troca de informações para coordenar pedidos e ofertas de ajuda, sobretudo em caso de catástrofes naturais ou provocadas pelo homem.

A agência turca para a gestão de desastres indicou que está confirmada a morte de cerca de 19.400 pessoas no território da Turquia, além de 77.000 feridos.

Na Síria, estão confirmadas mais de 3.300 vítimas mortais, elevando o número total de mortos para mais de 22.000.

De acordo com um responsável da oposição na Síria, os corpos de 700 sírios que morreram na Turquia estão a ser repatriados desde segunda-feira para serem enterrados no seu país.